Фермер Александр Виноградов из Белореченского района собрал первый урожай яблок. Фото: личный архив

Лето на Кубани – самая горячая пора для аграриев. Не успеешь собрать один урожай – на его смену приходит другой. Сейчас фермеры убирают первые яблоки. С начала сезона в Краснодарском крае их собрали более 11 тысяч тонн на площади 688 гектаров. Самые лучшие показатели зафиксированы в Славянском, Абинском, Динском и Выселковском районах.

- Урожай у нас хороший и по яблоками, и по косточковым. Не жалуются и соседние предприятия, - рассказал «КП» - Кубань» фермер из Белореченского района Александр Виноградов. - В перспективе наше хозяйство может дать 2 тысячи тонн яблок. В этом году будет чуть меньше, но это не связано с погодными условиями, просто такой сорт.

Все больше яблок от местных фермеров появилось на прилавках. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Сад Виноградовых расположен на 63 гектарах. Здесь есть и овощехранилище. А еще семейное предприятие производит натуральные яблочные соки.

- Первые ранние сорта мы уже отгрузили. Яблоки и соки едут по всей стране. Наши заказчики есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Отправляем фрукты даже на Сахалин, - отмечает Виноградов.

Цены на яблоки в Краснодаре

Кубанские яблоки появились на Сенном и Кооперативном рынках. Пока не в большом количестве, но на прилавках все чаще появляются ценники с надписью – «свежие, местные». В целом по городу фрукты стоят около 80 рублей, но есть и ценовые «аномалии».

- 150 рублей? Откуда яблоки? – удивляюсь я.

- Как откуда? Местные! – говорит продавец Кооперативного рынка.

Шок-цена за местные яблоки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Яблоки на вид действительно хорошие, крупные, но цена кусается. На соседних торговых рядах можно присмотреть подешевле и не хуже - за 60-75 рублей. Есть и дешевле, но там совсем «горох».

- Это из Славянска-на-Кубани. Мелкие, с небольшой кислинкой, - показывает мужчина-продавец на яблочки в коробке. – Всего 55 рублей за килограмм.

Бабушка-покупательница внимательно смотрит и просит взвесить три штуки – на пробу.

После Кооперативного рынка отправляюсь на Сенной. Тут цена на яблоки у продавцов примерно одинакова, сильного разброса нет. За килограмм попросят в среднем 60 рублей. Хотя есть и за 85.

- Яблоки только стали привозить, поэтому дорогие еще. Через месяц будем отдавать дешевле, - рассказывает продавец, взвешивая килограмм красно-желтых фруктов.

Есть эконом-вариант. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Лидером по высоким ценам на яблоки стал один из гипермаркетов в Краснодаре. Стоят они почти 200 рублей, продают фрукты даже за 219. Но выращены они не на Кубани, а в Карачаево-Черкессии. Яблоки из Горячего Ключа здесь же выглядят очень скромно на их фоне. За них попросят всего 49 рублей.

КОНКРЕТНО

Урожайность яблок на Кубани составляет 168 центнеров на гектар. По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, площадь яблоневых садов растет каждый год. В 2022 году заложено 637,1 гектара, осенью работа продолжится. Закладка вырастет до 1,5 тысячи гектаров.