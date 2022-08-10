Купальный сезон на Кубани продлится дольше, чем обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край готовится к температурному пику. Со следующей недели отметки на столбиках термометров будут зашкаливать - по прогнозам, воздух раскалится до +40-42 градусов. А под палящим солнцем находиться будет невозможно.

- Летом, как правило, такие высокие температуры связаны с синхронностью двух процессов - антициклонального режима и адвекции очень теплых воздушных масс (они поступают с юго-востока), - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Многих туристов интересует, что будет с морем, ведь такой зной точно повлияет на значения. Роман Вильфанд рассказал, как опасная жара отразится на температуре морской воды в Краснодарском крае.

- Хочу заметить, что на побережье все-таки не будет такой жары, там на пару градусов температура будет меньше. Но тем не менее это скажется на отметках морской воды. Уже сейчас она не холодная и на многих курортах достигла +26-27 градусов. И, конечно, такие значения сохранятся, а местами море может прогреться еще сильнее, - уточняет «КП» - Кубань» главный метеоролог страны.

Это значит, что купальный сезон на курортах Краснодарского края продлится дольше, чем обычно. Ведь благодаря такой погоде вода просто не успеет остыть. А значит, бархатный сезон у отпускников пройдет на славу.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не загорать в полуденные часы на курортах. Ультрафиолетовый индекс в это время зашкаливает - около 8-9. Находиться под прямыми солнечными лучами крайне опасно для кожи.

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