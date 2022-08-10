Мост защищен Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обстановка на Крымском мосту после взрывов в Новофедоровке 10 августа 2022 года - то, что волнует больше всего в разгар курортного сезона. Август - самый популярный месяц для автомобильных вояжей на полуостров, по данным Ассоциации туроператоров России. Уже нет того изнуряющего пекла, а рынки завалены сезонными фруктами. Потому даже в будние дни на въезд в Крым выстраиваются вереницы машин со стороны Краснодарского края.

- Я курсирую с Кубани в Крым стабильно раз в две недели, у меня дача под Севастополем. На посту перед мостом приходится постоять, потому что сейчас почти каждую машину, особенно если ты с прицепом или на микроавтобусе, досматривают, - рассказывает Александр Аниклоев.

Заторов на подъездах к мосту нет. Фото: яндекс-карты

После ЧП на аэродроме первое, что вызывает беспокойство туристов, - обстановка на Крымском мосту после взрывов в Новофедоровке. 9 августа на выезд из полуострова выстроились гигантские пробки.

- Едем 34 километра уже два часа, - делился впечатлениями отдыхающий из Анапы Андрей Маковозов.

Однако утром,10 августа, яндекс-карты показывали "зеленый свет" в оба направления.

- Никто из нашего отеля не собирается уезжать. Они заплатили деньги за отдых и видят, что все в порядке. Никакой тревоги нет, - поясняет хозяйка одного из небольших гостевых домов под Новофедоровкой Мария Карпина.

К слову, Крымский мост - один из самых защищенных стратегических объектов в стране. Его охраняют сразу два полка С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1», "Тор" и другими.

У моста устроена плотная система противодиверсионной обороны (дежурные боевые пловцы, специальные катера и электронные датчики на опорах). Есть еще и другое оборудование - так называемые отпугиватели. Это система гидролокации и подавления диверсантов «Плавник» - при обнаружении подводных пловцов (или обычных дайверов) на расстояние ближе 300 метров от моста включается звуковой сигнал с требованием покинуть запретную зону. Человеческое ухо очень чувствительно к такому сигналу.

На суше мост охраняют подразделения МВД, а на воде защищает Черноморский флот и береговая охрана Погранслужбы ФСБ. Кроме того, объект охраняет специальная морская бригада Росгвардии - ее экипажи патрулируют акваторию на противодиверсионных катерах, личный состав вооружен двухсредными автоматами, а также пулеметами, гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами.

Так что можно смело отправляться в поездку по Крымскому мосту. Он защищен.

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