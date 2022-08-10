Кондиционер в вольерах и смузи: как животные на Кубани переносят 40-градусную жару

Белые медведи могут плескаются в бассейне целый день! Фото: vk.com/safarigelendzhik

От жары, которая установилась на Кубани, изнывают не только люди, но и животные. Некоторым приходится особенно тяжело. Попробуй в такую жару с густым мехом прожить! А тут еще и неутешительные прогнозы синоптиков - жара набирает обороты. Как рассказал kp.ru ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, приближаться к 40 градусам значения начнут уже в выходные дни, аномалия среднесуточной температуры превысит норму на 7 и более градусов. Благо, к таким капризам природы в зоопарках Краснодарского края подготовились, причем заранее. Всем обитателям создали комфортные условия - чтобы ни обезьянам голову не напекло, ни у белых медведей не было перегрева.

Попрятались по домикам почти все. Нежится в теньке лев, у прохладной стены вольера дремлет тигр. Их соседи - пернатые - тоже скрываются от палящего солнца. Как рассказывают специалисты краснодарского сафари-парка, в большинстве вольеров установлен кондиционер, который создает для животных оптимальную температуру.

Орангутанам создали условия, как дома на родине. Фото: vk.com/safari_park

- Например, в прохладе у нас почти все лето живут орангутаны, - говорит «КП» - Кубань» владелец краснодарского «Сафари-парка» Марио Абурмаилех. - У нас есть немало тропических животных. У нас 40 видов обезьян. Для приматов страшна не столько жара, сколько сухая погода. Поэтому им в помещениях мы постоянно поддерживаем температуру +24 градусов, в таких вольерах также всегда повышенная влажность.

Больше всего повезло бегемотам, шкура у него очень толстая. Во время жары он не просто потеет - у него из кожи выделяется особая красная жидкость, которая защищает от воздействия ультрафиолета. Так что они могут провести полдня на солцне и при этом не обгореть. Но тем не менее больше они предпочитают водные процедуры.

Бегемот почти полдня может провести на солнце и не обгореть. Фото: краснодарского сафари-парка.

- Наши бегемоты все время проводят в воде. Они погружаются в нее полностью - видны лишь ноздри. И на сушу их не выгонишь. Да и надо ли? - улыбается Марио Абурмаилех.

Воду в бассейнах меняют регулярно, чтобы животные могли освежиться. К слову, места в купальне хватает всем, так что за бассейн никто не дерется.

В такую жару у косолапых любимое занятие - отмокать в воде. Фото: vk.com/safarigelendzhik

Больше всего отмокать в воде любят косолапые. Белые медведи с утра до вечера время проводят в бассейне.

Командору Серову водные процедуры очень нравятся. Фото: vk.com/safarigelendzhik

- В такую жару поилки меняем всем животным несколько раз в сутки. Некоторых животных дополнительно обливаем душем - это очень любят альпаки. Многие переживают за наших полярных гостей - белых медведей. Но можете быть спокойны. В их комнатах установлена система кондиционирования - температура в помещении не выше +10 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по зоотехнической части «Сафари-Парка» Геленджика Елена Миловидова. - Бассейн у них тоже всегда прохладный, так что из воды в такую жару они просто не вылезают. Накупавшись, выходят и располагаются в теньке, где сквозняк, чтобы охладиться.

Альпаки, несмотря на густую шерсть, любят бодрящий душ. Фото: vk.com/safarigelendzhik

Бабушку Чани - старожила Геленджиского сафари-парка - регулярно осматривают врачи и устраивают холодный душ.

Прохладный душ - что может быть лучше летом? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом слониха любит выходить на прогулки, но предпочитает дышать свежим воздухом ближе к вечеру, когда солнце спрячется за горизонтом.

Бабушка Чани выходит гулять только рано утром или после заката. Фото: Геленджикского сафари-парка.

Кстати, у большинства обитателей зоопарков новое меню - летнее. По сути рацион у них не поменялся, но обеды стали более освежающими. Например, бурым и белым медведям изменили подачу блюд - косолапых теперь кормят замороженными фруктами. С виду похоже на смузи со льдом!

Но мороженое полагается не всем. Например, тигры и гепарды днем спят в тени, охлаждаются они на песке, который полили водой.

Котики купаться не любят, а вот полежать на влажном песочке - любимое занятие. Фото: Геленджикского сафари-парка.

А вот некоторые пушистики сели на диету. Обычно в жару активность как у людей, так и у животных заметно снижается, потому потребляют пищу они реже и в меньших объемах.

- Корректировка рациона проходит всегда в зависимости от сезона года. В связи с тем, что лето, сильная жара, у наших обитателей более облегченный вариант рациона, в основном – фрукты, овощи. Конечно, многие животные в такой зной едят меньше, потому и порции их уменьшаем. Очень важно, чтобы обеды не сгнили под солнцем и никто из животных не отравился, - добавляет Елена Миловидова.

Стоит сказать, есть животные, которые такая жара нипочем. Антилопы чувствуют себя отлично, не ищет тень и верблюд - кораблю пустынь такая погода нравится. Не жалуется на знойные деньки и жираф: африканская жара для него - привычное дело.

У жирафа от такой жары постоянно сонный взгляд. Фото: краснодарского сафари-парка.

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