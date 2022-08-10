В "Ночь кино-2022" показы фильмов под открытым небом начнутся в 20:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День российского кино, 27 августа 2022 года, учреждения культуры Краснодарского края присоединятся к VII Всероссийской акции «Ночь кино - 2022». Старт акции дадут в Краснодаре: полная программа мероприятия уже известна, как и названия фильмов, которые покажут.

– В программу мероприятия «Ночь кино - 2022» вошли три российские картины 2021-2022 годов: «Чемпион мира» режиссера Андрея Сидорова, «Пара из будущего» режиссера Алексея Нужного и «Последний богатырь. Посланник тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко. Фильмы бесплатно покажут с 20:00 до 01:30, – рассказали «КП» - Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края.

В "Ночь кино-2022" показы фильмов под открытым небом начнутся в 20:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа мероприятия в Краснодаре будет включать работу девяти кинолокаций: они будут открыты на улице Красной с 18:00 до 20:00. Каждая из них посвящена фильмам, снятым в Краснодарском крае. На площадках посетители смогут стать актерами ремейка «Кавказская пленница. 20 лет спустя», спеть в «народном караоке» по мотивам фильма «Горько!», нарисовать мультипликационный фильм и сразу же посмотреть его на большом экране.

Полное расписание акции «Ночь кино - 2022» в Краснодаре:

Сквер имени Георгия Жукова

Центральная локация «Ночи кино - 2022»: здесь будет открыта съемочная площадка «Внимание! Мотор!», пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, созданию немого кино, выставки ретро-автомобилей и киноаппаратов из фондов «Кубанькино», а также концерт. Гости акции смогут сфотографироваться с кинореквизитом и осмотреть мини-экспозицию по истории кино на Кубани. Кульминацией акции станет световая проекция на арку и фонтан.

Одной из площадок "Ночи кино-2022" в Краснодаре станет Пушкинская площадь. Фото: минкульт края.

Пушкинская площадь

Эту площадку посвятят фильму «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, снятому в Сочи и Туапсе. Краевая библиотека имени Александра Пушкина подготовит книжные выставки, интерактивные лекции, мастер-классы. Гостей ждут мастер-класс по изготовлению оригами «Пароход «Михаил Светлов», реконструкция сцены с накладыванием гипса на площадке «Аптека «Черт побери», показ мод и караоке на площадке «Ресторан «Плакучая ива».

Сквер имени Ильи Репина

У художественного музея имени Федора Коваленко будет работать площадка, посвященная фильму «Горько!» Жоры Крыжовникова, снятому в Геленджике и селе Дивноморском. Здесь откроется кино-загс, где после «бракосочетания» можно получить памятное «свидетельство о браке», пройдут лекция о свадебных традициях Кубани и народное караоке, в котором споют песни из фильма «Горько!». На площадке создадут несколько граффити на тему кино.

В Краснодаре в "Ночь кино-2022" пройдут киносеансы на свежем воздухе. Фото: администрация города.

Площадь у детской библиотеки имени братьев Игнатовых

Локация посвящена фильму «Старик Хоттабыч» Геннадия Казанского, снятому в Сочи. В студии «КиноАрт» самые юные гости «Ночи кино - 2022» смогут создать мультипликационный фильм и посмотреть его на большом экране. Также детвору ждут мастер-классы по созданию декораций и героев мультфильма, киновикторина со стариком Хоттабычем и концерт-караоке песен из детских фильмов.

Площадки у выставочного зала и Музыкального театра

Эта площадки акции посвящены фильму «Кубанские казаки» Ивана Пырьева, снятому в Курганинске и Усть-Лабинске. У выставочного зала реконструируют знаменитую ярмарку из ленты, пройдут посвященные фильму викторина, театрально-музыкальная зарисовка и мультимедиалекция. Перед Музыкальным театром музыку из фильмов исполнят Кубанский духовой оркестр и симфонический оркестр театра.

Площадь у краевого театра кукол

Здесь можно будет посмотреть патриотический спектакль-лекцию Театра Защитника Отечества «Судьбы героев», принять участие в киновикторине и разгадать тематический кроссворд.

Площадка у филармонии имени Григория Пономаренко

Локация посвящена фильму «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, также снятому в окрестностях Сочи. Ее посетители смогут пройти кинопробы в ремейк «Кавказская пленница. 20 лет спустя»: прочитать на камеру сценарий и услышать саундтреки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Площадка у библиотеки имени Николая Некрасова

Здесь пройдет «Киномарафон по Кубани»: гостей ждут книжная выставка, конкурсно-игровая программа, киновикторины «Стоп-кадр», «Экранизированная классика», «Угадай мелодию из кинофильма», «Шедевры нашего кинематографа», «Фильм, фильм, фильм…» и концерт «Музыка кино на волне нашей памяти». В фотозоне можно будет пройти «кинопробу».

БУДЬ В КУРСЕ

На 330 открытых площадках пройдут кинопоказы в «Ночь кино - 2022» в Краснодарском крае.