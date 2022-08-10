Пожар на складе электроники в Ейске 10 августа 2022: причины и последствия возгорания

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утро среды жители Ейск запомнят надолго. Оно началось для людей со звуков сирен. Они ревели как минимум в двух районах города. Оттуда на пожар на складе электроники летели пять машин спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:44, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание на складе электроники в Ейске случилось ранним утром на улице Армавирской. Видео пожара быстро разлетелось по социальным сетям. Спустя шесть минут на место уже прибыл первый расчет.

Тогда площадь пожара на складе электроники в Ейске уже достигла 550 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Была проведена разведка помещений двумя звеньями газодымозащитной службы, – добавили в ведомстве.

Спустя полчаса спасатели уже локализовали пожар на складе электроники в Ейске 10 августа 2022. В ликвидации горения принимали участие 5 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Точные причины пожара на складе электроники пока не называются. На месте еще работают спасатели. Они разгребают завалы.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видны десятки стеллажей. По словам очевидцев, на полках находилась бытовая техника.