На Кубани сотрудники ДПС встретили из роддома молодую мать, которую спасли на дороге

Молодая мама успела попасть в роддом

Сотрудники ДПС спасли 26-летнюю роженицу на дороге в Северском районе. Полицейские с мигалками и сиреной доставили ее в роддом, так как муж боялся, что просто не успеет вовремя доехать до больницы.

- К инспекторам на трассе обратился муж роженицы, мужчина попросил сопроводить автомобиль до роддома. Мужчина опасался, что не успеет вовремя довести жену до врачей. Старшие лейтенанты полиции Вагиф Керимов и Роман Гомон включили специальные световые и звуковые сигналы, и, не раздумывая, сопроводили машину до роддома в Краснодар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина попала в больницу вовремя. Буквально через полчаса на свет появилась здоровая девочка. А с полицейскими молодая мама встретилась и после выписки. Инспекторы приехали к новоиспеченным родителям домой, они поздравили семью с рождением малышки и привезли цветы.

- В день выписки сотрудники ДПС поздравили молодую семью с рождением дочери. В свою очередь новоиспеченные родители поблагодарили полицейских за оказанную помощь, - добавили в МВД.

Полицейские часто помогают на дорогах. В прошлом месяце в Краснодаре случилась похожая ситуация, роженицу быстро довезли к больнице, минуя пробки. Также были истории, когда полицейские в кубанской столице спасли жизни ребенка и парня с эпилепсией.

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