В Геленджике Дмитрий Певцов побывал в соборе, а в Анапе посоветовал читать Достоевского

Дмитрий Певцов собрал аншлаги на курортах. Фото: администрация Сочи.

Дмитрий Певцов и его «Певцовъ оркестр» выступили на курортах Краснодарского края с бесплатными концертами. Артист приехал с программой «Музыкальные шедевры советского кино». Турне артиста по Краснодарскому краю и Крыму должно «поднимать патриотический дух, укреплять традиции и объединять людей». Оно проходит на средства гранта президента России и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

В Анапе артист посоветовал зрителям больше читать и начать с Федора Михайловича. Фото: администрация Анапы.

Кубанские гастроли Дмитрия Певцова начались 1 августа концертом в Лазаревском, затем были выступления в Адлере, Зимнем театре Сочи, Туапсе, Геленджике, Кабардинке, Архипо-Осиповке и Анапе.

Песни из культовых отечественных фильмов и сериалов ХХ века: «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «Бандитский Петербург», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни» и других услышали, по оценкам директора певца Евгения Коротаева, не менее семи-восьми тысяч кубанцев и гостей курортов.

В Геленджике артист пришел в гости к главе курорта. Фото: администрация Геленджика.

– Везде залы были заполнены на 95 процентов, и Дмитрия Анатольевича очень тепло принимали, – рассказал «КП» - Кубань» директор актера и певца. – В Геленджике он встретился с главой курорта Алексеем Богодистовым и главой Кабардинки Григорием Кяловым, посетил собор.

В Геленджике Дмитрий Певцов заглянул в собор Андрея Первозванного: осмотрел пределы собора, заглянул в воскресную школу, послушал историю строительства собора.

Певцову храм Геленджика пришелся по духу. Фото: соцсети.

– Лучшего места для такого величественного храма, чем возвышенность, с которой виден весь город, невозможно было и найти, – заметил артист.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в маршруте Дмитрия Певцова были не только города, где он выступал. Артист заглянул «по личному поводу» в Абрау-Дюрсо, где зашел в храм Ксении Петербургской.

Еще в Геленджике Дмитрий Певцов заглянул в собор Андрея Первозванного. Фото: соцсети.

– Не смотрите телевизор, читайте лучше великого Федора Михайловича Достоевского! – такой совет актер дал зрителям на концерте в Анапе, который завершал его кубанские гастроли.

Сегодня Дмитрий Певцов и «Певцовъ оркестр» уехали в Крым. 10 августа артист выступит в Керчи и до 18 августа будет гастролировать по полуострову: даст концерты в Феодосии, Алуште, Ялте, Севастополе, Симферополе и Евпатории.