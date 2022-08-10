Российско-абхазскую границу в Сочи ежедневно пересекает более 10 тысяч машин

На границе с Абхазией ежедневно наблюдается огромная пробка. Фото: t.me/sochitypical

Черноморское побережье так и манит отпускников. Большинство жителей России направляются в Сочи. Именно здесь находится международный хаб, который принимает самолеты из разных уголков страны на время закрытия аэропортов в соседних курортах. Кроме того, немало туристов из Сочи едут на Красную Поляну и в Абхазию. Стоит сказать, на границе в Адлере ежедневно наблюдается пробка. Заторы там, кажется, не исчезают. Как оказалось, таможенники отмечают небывалое число туристов, желающих посетить соседнюю республику.

Таможенный контроль осуществляются круглосуточно. Фото: пресс-службы по Сочи Краснодарской таможни.

- На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в сутки контроль проходят более 10 тысяч машин, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни. - При этом, во время курортного сезона нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность в (!) 6 раз.

Как рассказывают в ведомстве, пиковые нагрузки наблюдаются в выходные дни. В это время в сутки границу пересекает более 11 тысяч автомобилей и 64 тысяч человек в обоих направлениях. Это примерно на 10% больше, чем в августе 2021 года.

- Отметим, что пропускная способность пункта - 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки, - уточняют в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни. - Только за минувшие выходные проведен таможенный контроль 21 тысячи единиц транспорта и более 125 тысяч человек в обоих направлениях.

С начала курортного сезона, который на побережье стартовал в мае, через пропускной пункт прошло более 4,2 миллиона человек, пересек границу 1 миллион машин, в том числе 31 тысяча экскурсионных автобусов.

Чтобы работа пункта пропуска была стабильной, на участке перераспределяют потоки транспорта. Также вводят реверсивное движение. Кроме того, на подмогу коллегам прибыли сотрудники из других подразделений.

Дополнительную полосу движения открыли для экскурсионных автобусов. Фото: пресс-службы по Сочи Краснодарской таможни.

- Таможенные операции и контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме, - говорят в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни. - В обе стороны функционируют 24 полосы движения, в том числе дополнительная - для экскурсионных автобусов.

Также в ведомстве добавили, что с начала 2022 года российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 миллионов человек и 1,6 миллиона транспорта.

Напомним, ранее житель Сочи раскрыл секрет, как туристам не стоять в пробке на границе с Абхазией.

КСТАТИ

Житель Сочи раскрыл секрет, как туристам не стоять в пробке на границе с Абхазией

Сэкономить время на пограничном контроле могут все отдыхающие (подробнее)