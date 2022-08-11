В Сочи 90% сотрудников санаторно-курортной отрасли привито и ревакцинировано от COVID-19

На курорте отметили рост заболеваемости COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи был замечен высокий рост заболеваемости COVID-19, как и по всему Краснодарскому краю. В связи с этим было принято решение возобновить регулярные санитарные обработки в общественных местах: пляжах, санаториях и гостиницах.

Стоит отметить, что инфраструктура Сочи успешно справляется с высоким туристическим потоком. В летнем сезоне-2022 на курорте открыто более 2,5 тысячи средств размещения. Все отели и гостиницы заполнены на 90%. Все организации, связанные с санаторно-курортной отраслью, четко исполняют все санитарно-эпидемиологические требования.

К слову, активно продолжается ревакцинация всех сотрудников санаторно-курортной отрасли от коронавирусной инфекции.

- Из 30 тысяч человек, занятых сегодня в отрасли, около 90% привито и ревакцинировано от COVID-19. По заявкам руководителей предприятий на организованную ревакцинацию осуществляется выезд бригады медиков на объекты, где есть возможность развернуть временный прививочный пункт, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ревакцинация проходит в мобильных ФАПах. Врачи приезжают на малые предприятия по заявкам организаций.

Также поставить повторную прививку от COVID-19 можно самостоятельно. На курорте открыто 20 пунктов на базе медицинских учреждений во всех районах Сочи. Обеспечен необходимый запас вакцины против COVID-19 в размере 30 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что на курорте ежедневно обрабатывают пляжи, парки, скамейки и так далее. Санитарную обработку возобновили из-за роста заболеваемости COVID-19.

Отметим, что в Сочи по состоянию на 10 августа было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом.