Кавказского бурого медведя заметили в горах Адыгеи

Туристы заметили бурого медведя в горах Адыгеи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Никогда не знаешь, насколько запоминающимся может стать обычный поход в горы. Так, во время восхождения на вершину в Адыгее туристы заметили кавказского бурого медвежонка. Одной из туристок удалось запечатлеть момент встречи на камеру.
- Ну вот, товарищи, и встреча случилась... медведь, - рассказывает девушка на видео.
Группа туристов совершала подъем на хребет. Именно в этот момент они услышали в кустах шорох. А затем увидели, как неподалеку от них оглядывается бурый медвежонок.
- Данная местность на территории Адыгеи и Краснодарского края является популярной для встречи с представителями медвежьих, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Несмотря на то, что медведь мирно гулял, не обращая внимания на людей, опытные инструкторы советуют не отправляться в горы в одиночку. Хоть зверь и не представлял никакой опасности, не стоит забывать, что медведи - хищники.
- В разное время года медведи ведут себя по-разному. Если вы встретите его летом, то самцы будут нелюдимы и вряд ли близко подойдут. В то время как самки могут отвлечься на своих детей и не заметить, как любопытные туристы подойдут ближе, - дополнил эколог Вениамин Голубитченко. - Необходимо быть осторожным и не провоцировать животное. Так как оно может почувствовать угрозу и начать защищаться.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», эта встреча приятно порадовала туристов. И дабы не отвлекать и не провоцировать медведя, они проложили свой дальнейший маршрут в обход тропы.
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