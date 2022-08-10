За штукарь - легко. Мужчина проглотил медузу на спор в Сочи

Турист съел медузу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях распространилось видео, как турист съел... медузу. Конечно, поужинать морским деликатесом мужчина решил не бесплатно. Это было частью спора. За поедание медузы ему предложили 1000 рублей.

- За косарь! За косарь медузу съест! – ликуют друзья бедолаги.

Парень попросил только дать запить. Демонстрировал свою смелость турист на камеру. На кадрах - мужчина закинул медузу себе в рот и тут же проглотил её, запивая пивом.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, чем обернется молодому человеку поедание медузы.

- В сыром виде её вообще не едят. В Юго-Восточной Азии, где их употребляют в пищу, таким никто не занимается. Медуз там специальным образом готовят. Их вымачивают в уксусе, в соках растений. Это довольно-таки непростой процесс, - рассказывает kp.ru член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, у обычной аурелии маленькие стрекательные клетки (выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. – Авт.), но они могут обжечь слизистую оболочку.

- Вред здоровью это, конечно, нанесет, но не критично. Человек не попадет в кому и, может, даже не понадобится медицинская помощь. Однако неприятные ощущения после того, как съел медузу, наверняка будут, - говорит Вениамин Голубитченко.