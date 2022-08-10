Мать отбила ножом сына у ошалевшего от жестокости бывшего мужа в Адыгее

Полицейские разбираются в семейной драме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас Анастасия находится в полицейском участке. Испуганная женщина пытается объяснить полицейским, как в ее руках оказался нож, с которым она кинулась на бывшего мужа. С ее слов вырисовывается ужасающая, но, к сожалению, классическая картина о домашнем насилии, длившемся не один год.

В браке Анастасия с Геннадием прожили 10 лет, на свет появилась общая дочка. Но вот отношения между супругами это не скрепило. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, регулярно поколачивал супругу и обчищал ее зарплатную карту. Также со скрипом складывались его отношения с сыном женщины от первого брака. То ли мальчишка не признавал в новом мамином муже авторитета, то ли просто чужой ребенок мешал мужчине. Но глава семьи частенько не только покрикивал на школьника, но и воспитывал мальчика кулаками.

- Мы же все живем на виду друг у друга. Там абсолютно адекватная мама. Но муж ее регулярно парнишку тиранил. Разборки у них постоянные были. Все время он на них орал, угрожал, - рассказала Ирина, живущая с семьей в одном жилом комплексе.

Несколько лет назад женщина набралась смелости уйти от абьюзера, но жизнь от этого легче не стала. Мужчина продолжал держать экс-супругу под колпаком.

- Три года назад мы развелись. Но он все равно приходил. Орал на нас, избивал моего сына. Угрожал. Я думала, что жить легче будет, но ошиблась, - по словам Анастасии экс-супруг держал в страхе всю семью.

В среду, 10 августа, Геннадий снова пришел в гости. Вроде бы даже с мирными целями – повидать 7-летнюю дочурку, наладить отношения с бывшей, но дипломатического разговора не вышло.

- Он пьяный был. Снова стал орать, что нам не жить. Начал бить меня. На помощь бросился 19-летний сын, но получил от него удар в нос. Я увидела окровавленное лицо ребенка и дальше уже схватилась за нож, - Анастасия говорит, что понимала, что пьяный и ошалевший от жестокости бывший супруг сейчас покалечит или ее, или сына-студента.

Крики о помощи слышали соседи. Однако никто так и не откликнулся на эти мольбы.

- Я прибежала к их дому, поднимаюсь, а там его уже вывозят на каталке, спина перевязана. Соседи говорят, что она страшно кричала. Но никто по лестничной площадке даже не пришел к ней на помощь. Вроде только полицию вызвали уже потом, - по словам соседки Ирины, даже в присутствии полицейских мужчина продолжал угрожать жене с пасынком.

Ирина уверена, что Анастасию бывший муж просто довел. И это была самозащита. Во всех обстоятельствах семейной драмы сейчас разбираются следователи.

- Сообщение зарегистрировано. Сейчас проводится проверка. После того как будут установлены все обстоятельства и виновные лица, по результатам проверки будет принято решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

Геннадия привезли в больницу. Врачи осмотрели рану на спине и сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Нож не задел жизненно важных органов. Анастасия боится, что после госпитализации бывший супруг попытается ей отомстить, и подумывает о том, чтобы на время следствия сменить квартиру.