Ученые впервые за несколько лет обнаружили снижение количества сероводорода в Черном море

Черном море производит в 5-8 раз меньше сероводорода. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Черном море обнаружили намного меньше сероводорода, чем предполагалось ранее. По прежним оценкам, продукция растворенного газа достигала 30-50 миллионов тонн в год. Сейчас ученые из института океанологии РАН института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН выяснили, что этот показатель намного меньше. Он составляет всего 5,9 миллиона тонн в год.

Океанологам часто задают вопрос: "Способно ли взорваться Черное море?» Дело в том, что сероводород горит на воздухе. Также он образует с воздухом взрывоопасные смеси. В теории, если вещество прорвется на поверхность, обитатели верхней части водной толщи моря и побережья могут отравиться.

- Хоть в Черном море на глубине более 100 метров присутствует сероводород, взрыв не может произойти. Большая часть сероводорода появляется на глубинах. Этот процесс происходит под водой от 100 до 1000 метров, - сообщил главный научный сотрудник лаборатории геохимии ИО РАН Александр Дубинин.

Микрофотографии осаждающихся частиц на глубинах 180 м и 1750 м. Фото: портал «Научная Россия»

Также сероводород разрушается при реакции с растворенным железом. В результате в совокупности мельчайших частиц твердого вещества в воде образуется пирит. Этот минерал падает на дно. Именно его осадок свидетельствует о бескислородных условиях в водоемах прошлого Земли.

Свои исследования ученые проводили в глубоководной части Черного моря. Они изучали глубину от 100 до 1775 метров. Экспедиция проходила во время рейсов научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий».

- Впервые исследователи обнаружили, что сера в пирите из водной толщи имеет изотопный состав. Он повторяется в сероводороде, - сообщил портал «Научная Россия».

Правда, доля сероводорода, который связывается в пирит, оказалась незначительной. Результат показал всего 0,05 процента от общего количества ежегодно производимого сероводорода в Черном море.

Химики пояснили, что образование пирита и отсутствие кислорода в водной толще приводят к тому, что в осадках моря активно накапливаются и другие вещества, не только сера и железо. В ходе исследований был выявлен уран, кобальт, молибден, таллий и серебро.

Все эти данные помогут оценить интенсивность круговорота веществ в океанах и морях прошлого Земли.