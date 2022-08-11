«В приоритете - школы и отопительный сезон»: Мэр Краснодара рассказал о помощи на освобожденных территориях Харьковской области

Андрей Алексеенко ознакомился с проблемами Харьковской области. Фото: https://t.me/alekseenko_krd

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко с рабочим визитом приехал в Харьковскую область. Глава кубанской столицы оценил ущерб от обстрелов на освобожденных территориях и ознакомился с проблемами Балаклеи.

- Оценил ущерб, нанесенный боевыми действиями инфраструктуре, – это школы, детские сады, котельные, объекты водоснабжения и водоотведения, ну и, конечно, дороги, - рассказывает мэр Краснодара.

По словам Андрея Алексеенко, на момент его визита были достаточно серьезные обстрелы.

- К сожалению, они продолжаются до сих пор, - отметил глава кубанской столицы.

После визита в Балаклею Андрей Алексеенко определил первоочередные задачи и вопросы, которым необходимо уделить внимание.

- В городе повреждены линии электропередачи. В связи с этим местные жители находятся без света, а также отсутствует система водоснабжения. Повреждены школы, причем урон нанесен значительный. А котельные остались целыми, никакого ущерба замечено не было. Инфраструктуру необходимо будет восстанавливать. Уже определили первоочередные объекты, - заявил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Кстати, Андрей Алексеенко посетил почти все районы Харьковской области. По словам мэра Краснодара, есть населенные пункты, где почти нет повреждений, некоторые муниципалитеты нуждаются в небольшом ремонте.

- Первое, что необходимо сделать, – это обеспечить начало учебного года, - заявил Андрей Алексеенко. – Поэтому школы в приоритете. Второй вопрос – это отопительный сезон и подготовка котельных к зиме, а также восстановление пострадавшей от обстрелов со стороны украинской армии гражданской инфраструктуры.

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