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Происшествия11 августа 2022 5:38

Туристы после взрыва в Новофедоровке нашли потерявшегося пса благодаря соцсетям

Любимец семьи по кличке Стич испугался жуткого грохота и сбежал, но, к счастью, попал в добрые руки
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Глава семейства Владимир вместе со Стичем после того, как пса нашли.

Глава семейства Владимир вместе со Стичем после того, как пса нашли.

Серия взрывов, прогремевшая на военном аэродроме около Новофедоровки, напугала многих. Семья Дударевых из Санкт-Петербурга жила буквально напротив аэродрома.

- В поселок мы перебрались на лето, снимали квартиру в Новофедоровке, муж работает в Симферополе. В тот день он, как обычно, уехал, а я осталась дома с двумя сыновьями-двойняшками Максимом и Владиславом. Вместе с нами был и еще один член нашей семьи - французскй бульдог Стич, - рассказывает Ольга Дударева.

Первый грохот, по словам женщины, произошел после обеда, когда дети легли спать.

- Было страшно, мы побежали из квартиры. Детей попросила подождать в коридоре. По пути наспех пыталась схватить какие-то вещи, - вспоминает женщина. - Когда же вышла, жутко перепугалась - ни детей, ни нашего пса нигде не было. Я обежала двор - никого. В этот момент уже все было в дыму. К счастью, я увидела одного из своих мальчишек у магазина рядом с домом. Тут к нам и другим людям подошла полиция и военные, попросили уходить от аэродрома к морю. Как раз у воды я нашла второго сынишку. Его какая-то добрая семья заметила, спасибо им, что не бросили и взяли с собой!

Дом, в котором жила семья, сильно поврежден.

Дом, в котором жила семья, сильно поврежден.

Растерянная семья пыталась найти укрытие, по пути они искали пса. Приютили женщину с двойняшками в гостевом доме.

- Мы только постучались, нам тут же сказали забегать на кухню. Там, кроме нас, были и другие семьи. Нас напоили чаем, успокоили, разрешили переждать. Не устану благодарить хозяев! - продолжает Ольга. - Когда же стало потише, мы поднялись с детьми на улицу и начали искать Стича. Но он, видимо, очень сильно испугался, убежал бедолага далеко и не слышал нас.

Тогда Ольга вместе с детьми дала объявление в соцсетях о потере питомца. Таких сообщений было десятки. Кто-то потерял кошку, а кто-то - собаку. Неравнодушных к чужой беде оказалось много - люди старались помочь чем могут, распространяли информацию о потеряшках, искали сами.

Стича обнаружили у одной из семей в поселке.

Стича обнаружили у одной из семей в поселке.

- Так вот одна из семей, проживающих в Новофедоровке, после взрывов обнаружила около своего дома пса, очень похожего на нашего Стича. Хозяйка на Озерной, 13 заботливо приютила нашу собаку. Утром, увидев объявление, позвонила нам, и мы сразу же приехали за нашим псом, - радуется Ольга. - Он не пострадал, был бодр и весел, особенно, когда нас увидел!

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