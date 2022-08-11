Господа, вы – звери. Краснодарцы скидывались в домовых чатах на убийство бездомных собак

Уже месяц в Восточно-Кругликовском микрорайоне неизвестные убивают бездомных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя в столице региона действует программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска бездомных собак, а их, по разным оценкам, на улицах Краснодара живет от 3 до 6 тысяч, даже прошедшие ее животные кому-то мешают. Жители двух домов в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара решили «отселить» обитавшую по соседству стаю псов, но закончилось все их убийством.

Дротики от лекарств валялись во дворах

На поле рядом с домами по улицам имени героя Сарабеева, 9/1 и генерала Трошева, 11 после строительства многоэтажек остались водопроводные трубы и стая собак, которую прикормили рабочие. Как водится, жильцы домов тут же поделились на две половины. Одни подкармливали стаю в полтора десятка псов, поставили рядом с трубами, в которых прятались собаки, будки, чипировали и вакцинировали их. Другие писали в общедомовой чат о том, что псы бросаются на прохожих и представляют угрозу.

Один из псов, который до недавнего времени жил рядом с домами по улицам Сарабеева и Трошева. Фото предоставлено зоозащитниками.

– В чате одного из этих домов жильцы несколько месяцев назад стали обсуждать, как избавиться от животных: фигурировала даже сумма – 30 тысяч рублей. Те, кто поддержал идею сброситься чтобы «убрать собак подальше», создали свой закрытый чат, – рассказывает краснодарка Ольга Лютова. – И месяц назад животные стали умирать: бабушки во дворе видели, как не живущие в этом дворе мужчины выбрасывали трупы щенков в мусорный контейнер, дети находили дротики для ветеринарных препаратов во дворе, а на тропинках и в поле – трупы собак с желтыми бирками на ушах: отметками о стерилизации и вакцинации.

По словам Ольги, когда очередного пса нашли мертвым с признаками отравления, она вместе с жительницей одного из домов Анной Нагайкиной, тоже ратовавшей за гуманное разрешение ситуации, решили обратиться в полицию по факту убийства собак. Заявление написала Анна, участковый его принял. К августу из стаи уцелели только два пса, большой рыжий Вася и робкая юная Василиса. А через несколько дней во дворах появились лотки с мясом – и обе собаки пропали.

Василиса сидела у «могилы» Васи

– Сообщение о разложенных по всему двору лакомствах я увидела в домовом чате и сразу подумала о том, что они могут быть отравлены. Собаки пропали на несколько дней. Как потом оказалось, Вася и Василиса выжили по чистой случайности, – добавляет Анна Нагайкина. – Вася съел приманку, лекарство подействовало, и собаку сочли мертвой – пса кинули в яму и прикопали. Василиса все эти дни сидела у его «могилы». Но, видимо, живодеры ошиблись с дозировкой: Вася очнулся, выбрался наружу и уполз в будку на поле.

Анна, Ольга и другие жители двух домов решили, что животных нужно спасать от тех, кто снова придет их убивать по заказу их же соседей. Они обратились к зоозащитникам и сбросились на лечение собак у ветеринара и платную передержку для них. Сейчас Вася и Василиса в безопасности: им нашли приют в подмосковном Рыбинске, куда они скоро уедут жить по договору ответственного содержания.

– Сейчас на поле, где жили убитые собаки, поселилась новая стая: несколько псов и собаки со щенками, их тоже угрожают убить в чате. Свято место пусто не бывает – таковы законы природы, и лучше чипированные и вакцинированные животные, чем бродячие: об этом я не раз писала в чат тем, кто хочет окончательно «решить проблему» с собаками, – продолжает Анна.

Спасенные Василиса и Вася сейчас на платной передержке. Фото предоставлено зоозащитниками.

КОНКРЕТНО

Доказать и наказать сложно

Директор Краснодарского регионального отделения Альянса защитников животных Елена Наседкина:

– Вместе с Анной и Ольгой я обращалась в полицию, поскольку живу рядом и была свидетелем развития ситуации с собаками возле домов по улицам Сарабеева, 9/1 и Трошева, 11. Пока мы ждали наряд, к нам вышел очевидец и рассказал, что его сын находил дротики от миорелаксантов, которые используют при отстреле собак. Сторож соседнего участка видел, как рано утром во двор заезжал белый «каблучок», и люди из него гонялись за псами.

Участковый, который работал с нашим заявлением по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), не смог доказать его факт по двум причинам. Управляющая компания отказалась предоставлять видеозапись с автомобилем: его не идентифицировали. Поскольку ЧП случилось в выходные, когда не работает государственная ветеринарная лаборатория, мы не смогли сохранить труп собаки для экспертизы на наличие в ее крови миорелаксантов: в других ветклиниках таких услуг нет. По закону, у полиции должен быть договор на подобные услуги с какой-либо организацией, но на деле доказательства и экспертизы – головная боль зоозащитников.

Кроме того, статья о жестоком обращении с животными не предусматривает наказания за заказ убийства собаки или кошки. Поэтому люди чувствуют себя абсолютно безнаказанными и спокойно планируют в чатах расправы над животными.