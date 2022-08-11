В Краснодаре ученики поедут в школы по транспортным картам

Современные автобусы домчат учеников в школу бесплатно.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ученики трех новых школ в Прикубанском округе Краснодара, № 17-Ф, 94 и 102, смогут добираться на уроки бесплатно – по транспортной карте школьника. Им выдадут бесплатные проездные билеты на 50 поездок, а ездить на занятия будут по новому автобусному маршруту № 91: от улицы Семигорской до Академика Королева.
По транспортной карте проезд в автобусах для учеников некоторых школ бесплатный.Фото: администрация Краснодара.
Еще один бесплатный для школьников автобус № 19 уже ходит в поселке Новознаменском от улицы Благовещенской до Нарыкова. Он возит на занятия учеников открытой год назад школы, которые также получают на транспортную карту школьника 50 бесплатных поездок в месяц.
– Добираться на занятия ученики новых школ будут на современных низкопольных автобусах, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. – В том же Новознаменском на линии работают новые трехдверные «МАЗы» с кондиционерами, USB-розетками и светодиодными экранами.
Транспортная карта позволяет отследить даже поездки ученика. Фото: администрация Краснодара.
С 2010 года ученики школ Краснодара ездят по школьной транспортной карте в трамваях и троллейбусах, а с 2019 года – и в муниципальных автобусах. Она дает 50-процентную скидку на проезд и приобретается по ученическому билету в центрах обслуживания пользователей транспортных карт или в киосках на остановках.
– Школьная транспортная карта пополняется раз в месяц, неиспользованные поездки сохраняются. Сама карта стоит 90 рублей, минимальной суммы ее пополнения в 800 рублей хватает на 50 поездок, – рассказали «КП» - Кубань» в одном из центров обслуживания транспортных карт. – Она привязана к личному кабинету на сайте «Час пик», где можно посмотреть в том числе историю поездок ученика.
БУДЬ В КУРСЕ
Где купить карту школьника
Центры обслуживания транспортных карт работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 15:00, и находятся по следующим адресам:
ул. Пашковская, 83,
ул. Сормовская, 12/7,
ул. Калинина, 12,
ул. Выставочная, 6,
ул. Полины Осипенко, 143.