В Краснодаре ученики поедут в школы по транспортным картам

Современные автобусы домчат учеников в школу бесплатно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученики трех новых школ в Прикубанском округе Краснодара, № 17-Ф, 94 и 102, смогут добираться на уроки бесплатно – по транспортной карте школьника. Им выдадут бесплатные проездные билеты на 50 поездок, а ездить на занятия будут по новому автобусному маршруту № 91: от улицы Семигорской до Академика Королева.

По транспортной карте проезд в автобусах для учеников некоторых школ бесплатный.Фото: администрация Краснодара.

Еще один бесплатный для школьников автобус № 19 уже ходит в поселке Новознаменском от улицы Благовещенской до Нарыкова. Он возит на занятия учеников открытой год назад школы, которые также получают на транспортную карту школьника 50 бесплатных поездок в месяц.

– Добираться на занятия ученики новых школ будут на современных низкопольных автобусах, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. – В том же Новознаменском на линии работают новые трехдверные «МАЗы» с кондиционерами, USB-розетками и светодиодными экранами.

Транспортная карта позволяет отследить даже поездки ученика. Фото: администрация Краснодара.

С 2010 года ученики школ Краснодара ездят по школьной транспортной карте в трамваях и троллейбусах, а с 2019 года – и в муниципальных автобусах. Она дает 50-процентную скидку на проезд и приобретается по ученическому билету в центрах обслуживания пользователей транспортных карт или в киосках на остановках.

– Школьная транспортная карта пополняется раз в месяц, неиспользованные поездки сохраняются. Сама карта стоит 90 рублей, минимальной суммы ее пополнения в 800 рублей хватает на 50 поездок, – рассказали «КП» - Кубань» в одном из центров обслуживания транспортных карт. – Она привязана к личному кабинету на сайте «Час пик», где можно посмотреть в том числе историю поездок ученика.

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Где купить карту школьника

Центры обслуживания транспортных карт работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 15:00, и находятся по следующим адресам:

ул. Пашковская, 83,

ул. Сормовская, 12/7,

ул. Калинина, 12,

ул. Выставочная, 6,

ул. Полины Осипенко, 143.