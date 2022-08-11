Зрители остались в восторге от шоу. Фото: Олег УМАРОВ

В сочинском олимпийском Дворце спорта «Айсберг» состоялось потрясающее шоу - балет на льду «Лебединое озеро». Автором идеи, режиссером и генеральным продюсером стала известная фигуристка Татьяна Навка. Вместе со своей командой она создала зрелищное шоу на льду, адаптировав классическое произведение Чайковского на современный лад.

Эта история о любви и предательстве знакома каждому с детства. Смысл, который заложил автор в свое произведение «Лебединое озеро», трогает и по сей день. Но Татьяна Навка сумела не только передать эмоции, создать драму, но и удивить зрителей акробатическими трюками. В шоу актеры не только скользили по льду, но и летали под куполом.

Зрителей на протяжении всего шоу удивляли акробатическими трюками. Фото: Олег УМАРОВ

Всего за сутки были возведены масштабные декорации. А свет был выставлен так, что во время представления зрители ни разу не увидели белого льда. Фигуристы будто перемещались по волшебному миру, а временами, словно лебеди, взмывали в воздух и парили над ареной.

Костюмы, в которых выступали фигуристы, поражали своей красотой. Фото: Олег УМАРОВ

- Это невероятно красивая музыка Чайковского, великая, которая нас выводит на этот уровень. Но мы сделали современную интерпретацию, - поделилась эмоциями генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер, Татьяна Навка. - Очень много современной аранжировки. Мы записали с симфоническим оркестром полностью весь спектакль, композитор Сергей Ковальский, он создавал эту всю музыку, переделывал на современный лад. Была очень сложная задача, и я безумно волновалась, чтобы не подвести Чайковского. Я уверена, что это получилось круто. Вы видите, какие декорации, у нас невероятно сложные есть трюки технические. У нас все летают и все плачут.

Масштабные декорации возвели всего за сутки. Фото: Олег УМАРОВ

В главных ролях выступили олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Они показали настоящий профессионализм и великолепную хореографию.

Каждый трюк вызывал шквал аплодисментов. Фото: Олег УМАРОВ

Роль белого лебедя Одетты сыграла чемпионка Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы и России в танцах на льду Виктория Синицина. Кстати, ее партнер, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов, предстал в роли принца Зигфрида.

Увидеть постановку жители и гости Сочи смогут до 18 сентября. Фото: Олег УМАРОВ

- Вика с Никитой просто рождены быть принцем и белым лебедем-принцессой. Вика, конечно, очень напоминает меня в молодости, и я восхищаюсь ее талантом. Они настолько нежные, настолько трепетные, такие проникновенные, такие элегантные, стильные. Я безумно рада, что они в моей команде. Наконец-то есть замена мне, - с улыбкой сказала Татьяна Навка.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что гордится своим ледовым шоу "Лебединое озеро", показы которого стартовали в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Для многих фигуристов арена, на которой они выступали, стала уже по-настоящему родной.

- Восьмой год мы на этой площадке выступаем, если честно, она спасала меня от многих депрессий, потому что, когда у меня были какие-то сложные ситуации в жизни, то потом как раз был “Айсберг”, как-то так случалось, который просто меня вытаскивал из всех тех ситуаций, и поэтому для меня это всегда праздник - кататься в этом зале, - поделилась Маргарита Дробязко.

Команда смогла создать современную интерпретацию классического балета. Фото: Олег УМАРОВ

Стоит сказать, зрители остались в восторге от увиденного. Овации долго не смолкали. После завершения шоу Татьяна Навка вместе со всей командой вышли на лед и поблагодарили зрителей.

В первый день шоу посмотрели 1500 зрителей. Фото: Олег УМАРОВ

- Я первый раз увидела это шоу со стороны, - призналась Татьяна Навка. - И меня переполняют невероятные эмоции, чувство гордости. Это что-то невероятное, до мурашек, до слез, до энергетического заряда от этой красоты, от чудесных фигуристов. Есть чувство выполненного долга.

После завершения шоу Татьяна Навка вместе со всей командой вышли на лед и поблагодарили зрителей. Фото: Олег УМАРОВ

Увидеть балет на льду в Сочи жители и гости курорта смогут до 18 сентября.