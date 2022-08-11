Роспотребнадзор опечатал ирландский паб в Сочи, когда пятеро его гостей попали в больницу с отравлениями

Гостям паба диагностировали тяжелое отравление

Ирландский паб "Дублин" в Сочи опечатали эпидемиологи. 9 августа в заведении отдыхали 14 человек. Пятеро из них чуть позже попали в больницу.

- Их привезли с признаками серьезнейшего отравления. Медики сразу передали информацию нам, - сообщила "КП" - Кубань" подробности происшествия официальный представитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Оказавшись на больничных койках, гости паба рассказали, что ели на ужин куриные крылья и креветки, запивая их алкоголем. Но характер симптомов свидетельствует, что причина отравления была в пище.

- Эпидемиологи провели расследование, взяли пробы блюд. И вышли в суд с постановлением о временном прекращении работы заведения, - уточнили в Роспотребнадзоре.

"Дублин" закрыт с 10 августа.

К слову, состояние гостей паба медики оценивают как средней степени тяжести. Одного пациента уже выписали из больницы.

Расследование происшествия продолжается.