Чиновницу по делам молодежи из Новороссийска обвинили в издевательствах над коллегами и попойках на работе

Ольга Параскиопуло, по словам подчиненных, не церемонилась с ними. Фото: администрация Новороссийска.

«КП» - Кубань» получила коллективную жалобу от сотрудников Молодежного центра администрации Новороссийска, в которой они обвиняют 26-летнюю Ольгу Параскиопуло в издевательствах и непрофессионализме.

Сместила предшественницу

«Параскиопуло – человек без опыта руководящей деятельности и соответствующего образования. Грубая, бескультурная, работающая не по законам РФ, а по понятиям. 31 января 2022 года она вместе с замом главы города Майоровой заперла в подсобном кабинете Ирину Басову, проработавшую в центре пять лет руководителем. Унижая и угрожая ей увольнением по статье, заставляли написать заявление по собственному желанию, пока ей не стало плохо, и Ирину не увезла скорая», – говорится в жалобе сотрудников центра.

Чиновница, как утверждают ее коллеги, вынуждала неугодных специалистов увольняться. Фото: соцсети.

Подчиненные Ольги Параскиопуло также утверждают, что она вынудила написать заявления на увольнение по собственному желанию еще двух сотрудников, проработавших в центре пятнадцать и восемь лет соответственно. Одну из них новая начальница «заставляла ежедневно в холодную погоду выходить на субботник», пока та не слегла с воспалением легких.

Украла проект фестиваля

Еще одной сотруднице Ольга Параскиопуло запретила уходить по графику в отпуск под угрозой увольнения и фактически украла у нее «проект исторического фестиваля и выдала как за свой». Этого же специалиста Ольга Параскиопуло вынуждала привозить ей в ночной клуб документы, а других сотрудников – добровольно-принудительно скидываться и участвовать в «корпоративах».

«Все наши жалобы и жалобы родителей, которые коллективно и лично отправляются на имя главы города, оказываются в руках заместителя главы города Майоровой, и дальше им ходу не дают», – говорится в обращении.

Параскиопуло якобы выдала за свои разработки других сотрудников. Фото: соцсети.

Ольга Параскиопуло, которую подчиненные в жалобе называют «певичкой из местного ДК», назначена начальником отдела по делам молодежи Новороссийска чуть больше года назад. В ее соцсетях указано, что она окончила филфак Новороссийского филиала КубГУ в 2017 году. В одном из интервью Параскиопуло рассказывала, что предложение работать в администрации Новороссийска получила после выхода в финал конкурса управленцев «Лидеры Новороссийска – наше будущее» в 2019 году и полгода была служащей городского управления культуры. О себе чиновница сообщает, что «на сцене с трех лет, вокал, хореография, в студенческие годы – театр».

КОНКРЕТНО

Чиновница пока работает

– Сейчас в отношении Ольги Параскиопуло проводится служебная проверка, от своих обязанностей она не отстранена и выполняет их, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска. – Решение о ее дальнейшей работе на посту начальника городского отдела по делам молодежи будет принято после завершения проверки.