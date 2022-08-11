В семье Игоря Крутого случилось несчастье

Игорь Крутой с женой и дочерью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В жизни Игоря Крутого наступила черная полоса. И хотя популярный композитор пытается держать себя в форме и не давать волю эмоциям, поклонники все равно узнали, что в семье их кумира не все гладко. Трагедия случилась с мамой Игоря Яковлевича. Светлана Семеновна неудачно упала и сломала ногу. Для 88-летней пенсионерки открытый перелом в двух местах мог стать фатальным, поэтому заботливый сын буквально обезумел от горя.

Никто не сомневается, что Игорь Крутой окружил бы родительницу заботой и не отходил бы от ее больничной койки. Но женщина уже давно живет в Майами. Сын регулярно созванивается с ней и держит под контролем реабилитацию мамы.

- Она - сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить, - цитирует kp.ru Крутого.

Стоит сказать, что и сам композитор тоже пережил много непростых периодов в жизни и главными победами в жизни обязан именно маме. С детства он оглох на одно ухо. Все педагоги смеялись – ну куда тугоухому мальчику в музыку? Но настойчивая мать не сдалась.

Маленький Игорь поступил в музыкальную школу. Учеба ребенку давалась очень тяжело. Он даже пытался убедить маму забрать его документы из учреждения.

- Учебу бросишь только через мой труп, - сказала тогда непреклонная женщина. Она словно чувствовала, что сын раскроется именно на этой стезе.

Жизнь еще много раз бросала вызов этой несгибаемой семье. В зрелом возрасте Игорь Крутой перенес операцию по удалению опухоли. Но именно в самые тяжелые дни он и создавал самые популярные свои произведения.