Разбавлял краски керосином и писал на высоте облаков. Несколько фактов из жизни известного высокогорного художника

Сергей Дудко написал высочайшие горы мира. Фото: сайт художника.

Заслуженного художника России и Кубани Сергея Дудко при жизни искусствоведы сравнивали с Николаем Рерихом: полвека он писал только горы и ничего, кроме гор. Его взгляд на снежные вершины оценивали посетители выставок по всему миру: в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии.

Секрет живописи потомка казаков

Сергей Дудко родился 12 августа 1948 года. Сегодня ему было бы 74 года. Художника не стало в 2019 году, не выдержало сердце...

Родом Сергей Дудко был из Красноярска. Но в три года вместе с семьей перебрался в Краснодар. По семейной легенде, его предки-казаки покоряли Урал и Сибирь вместе с Ермаком Тимофеевичем. В школе Дудко увлекался рисованием, поднимался на пики Кавказа и писал их с натуры, стал студентом Краснодарского художественного училища. Тогда же и придумал свое высокое ноу-хау: разбавлять краски керосином.

Художник писал горы с натуры. Фото: сайт художника.

– При низких температурах высокогорья масляная краска густеет, и ею становится нельзя рисовать. Поэтому для этюдов в горах я разбавляю ее авиационным керосином: закачиваю его внутрь шприцом и прогреваю тюбики на батарее. Получается суспензия, которая не замерзает на высоте от пяти тысяч метров, – рассказывал художник.

Однажды в горах Памира этюдник, с которым ходил в экспедиции художник, буквально спас ему жизнь: Сергей Викторович сорвался и повис на страховке, рюкзаке и деревянном ящике с красками и картоном для этюдов, что смягчило удар о скалу. Позже этому эпизоду он посвятил холст «Счастье высоты» с написанными прямо наверху гор «хокку туриста»: «Отсутствие несчастья и есть счастье».

«Конец зимы в горах». Фото: сайт художника.

Тройной портрет «крыши мира»

Сергей Дудко поднимался на горы больше 40 лет: был мастером спорта СССР, инструктором международного класса, спасателем первого класса. Ему доводилось вызволять из снежного плена альпинистов в горах Адыгеи, Северной Осетии, Грузии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Именно в Кабардино-Балкарии, в альп-лагере «Безенги», Дудко нарисовал почетный знак «Звезда Безенги»: он вручается и сегодня.

– Золотую номерную звезду получают выдающиеся альпинисты, серебряную – те, кто поднялся на все пять вершин Безенги высотой более пяти тысяч метров. Идея знака родилась в конце 1990-х, накануне 40-летия лагеря «Безенги», – вспоминает его тогдашний директор и друг художника Сергей Шибаев. – И Сережа буквально за минуту набросал эскиз знака: абрис гор и пять звезд над ними.

«Пештера, освещенная солнцем. Кавказ». Фото: сайт художника.

Горы Кавказа и Алтая, Памира и Тянь-Шаня, Альпы и Гималаи: все они остались на холстах Сергея Дудко. В девяностых и «нулевых» в Тибете художник поднимался и писал высочайшие «восьмитысячники» мира: Эверест (8848 м), Чогори (8611 м), Макалу (8463 м). Он первым создал «портрет» сразу трех из них: на картине «В свете вечерней зари» высятся Эверест, Макалу и Лхоцзе (8516 м).

Букет вершин

– Позже у отца родилась идея написать с натуры портреты всех высочайших вершин планеты. Так появился совместный проект с краевым отделением Русского географического общества «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути». Отец работал над холстами по материалам из этих поездок до последних дней, – объясняет дочь художника, его напарница по экспедициям Людмила Александрова.

Сергей Дудко с дочерью. Фото: сайт РГО.

Выставка «Букет вершина» – портретная галерея «восьмитысячников» мира и результат высоких пленэров Сергея Дудко длиной почти в полвека.

Именем Сергея Дудко не названы ни пик, ни перевал, ни ледник. Зато оно присвоено одной из улиц Краснодара в районе Ростовского шоссе. К 74-летию со дня рождения «высокогорного художника», как сам назвал себя Сергей Дудко, его граффити-портрет на фоне горных панорам и облаков появился во дворе старейшей в Краснодаре гимназии № 36.

Граффити-портрет художника в гимназии № 36. Фото: компания Alias Group.

БУДЬ В КУРСЕ

Член Союза художников СССР и Ассоциация художников ЮНЕСКО Сергей Дудко награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За вклад в развитие Кубани» II степени.