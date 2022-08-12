Многих краснодарцев дождь застал врасплох на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 12 августа идет ливневый дождь. Утро в кубанской столице началось с духоты. Как оказалось, парило на улице из-за приближающихся осадков.

Обрушился дождь ориентировочно в 10:00, причем сразу на несколько районов города. Как рассказывают жители Краснодара, льет сейчас практически везде - и в Комсомольском микрорайоне, и в центре, и на окраинах города.

Местами дождь сопровождает небесная канонада. Гром гремит, то и дело пугая всех, кого непогода застала на улице.

Стоит сказать, о том, что погода испортится, предупреждали синоптики. Дело в том, что Кубань оказалась под влиянием циклонического вихря. Он сформировался над востоком акватории Черного моря. Это и стало причиной локальных дождей и гроз.

По прогнозам, дождь прекратится буквально в течение часа. Уже к полудню тучи рассеются.

Дождь льет на всей территории Краснодара. Фото: yandex.ru

Видео ливней в Краснодаре 12 августа 2022 публикуют горожане

Краснодарцы так сильно заскучали по ливню, что не удержались и достали мобильники. Жители города делятся снятыми кадрами в разных районах города и показывают, какая обстановка из-за ливня сложилась.

Так, на улице Черкасской уже появились глубокие лужи, а некоторые участки дорог начало подтапливать. Машины стараются ехать аккуратнее, чтобы случайно не застрять посреди проезжей части. На проблемные участки города выехала дежурить водооткачивающая техника.

Улица Московская пока держится - здесь подтоплений не наблюдается.

А на улице Автолюбителей на проезжую часть рухнуло дерево. В него, как говорят очевидцы, ударила молния. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Из-за непогоды на дорогу упало дерево.

- На месте уже работает муниципальная служба спасения. Дерево распилят и уберут с проезжей части, - сообщают власти города. - Советуем водителям выбирать пути объезда.

В центре Краснодара дождь льет без перерыва уже больше часа. Однако пока в этой части города осадки не сильные.

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При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или 112.

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