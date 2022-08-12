Очереди на кассе и в примерочные. В Краснодаре после перерыва открыли магазины H&M

В магазине очереди на кассах и в примерочные. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Магазины шведского бренда одежды и обуви H&M постепенно открылись в Краснодаре во всех крупных торговых центрах. С 8 августа приобрести обновку можно в «Галерее», «Красной Площади» и OZ Молле. Также компания возобновила работу в соседней Адыгее.

«Бери все, потом разберемся»

Если в первые дни ажиотажа в магазинах не чувствовалось, то позже стало ясно – без очередей не обойдется. В «Галерее» выстраивается длинная вереница людей у касс и в примерочных. Такого не бывало в H&M даже в дни тотальных распродаж.

- Бери все, потом разберемся, - говорит мама дочери-подростку. – Вот эту толстовку на осень, юбку, брюки.

Муки выбора. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Наталья говорит, что до закрытия магазина в нем одевалась вся семья. Теперь хочет закупить побольше – неизвестно, будет ли работать бренд в России после того, как распродадут остатки.

- Ходили все это время около закрытых дверей. Очень хотели, чтобы магазин заработал. Сейчас по максимуму закупаю одежду для мужа, сына, дочери. Себе тоже хочу присмотреть что-нибудь, - признается покупательница.

Ее дочь с охапкой вещей уходит к примерочной. Но очевидно, что сразу оценить, как сидят на ней обновки, не получится. В очереди – больше 10 человек. Все стоят, терпеливо ждут. Некоторые обходят этот этап – меряют прямо в торговом зале верхнюю одежду и даже платья накидывают поверх своего. Это позволяет избежать томительного ожидания в людском заторе. Ведь впереди еще одна очередь – в кассу.

- Давай просто посмотрим. Если прямо сильно что-то западет, то возьму. Не хочу стоять в очереди, - уговаривает свою подругу Катя.

Магазины одежды и обуви в Краснодаре открылись в крупных торговых центрах. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Обе они студентки. Решили посмотреть, есть ли распродажа.

- Скидок мало. Думали, что будет больше, поэтому пришли. А за такую цену покупать не хочется, - признается девушка, но все же берет кроссовки за 2 тысячи рублей.

«Стоим уже полчаса»

Все кассы в магазине забиты, даже в отделе H&M Home. Покупатели стоят с полными сумками для шопинга.

- Минут 30-40 уже стоим. Сначала в примерочную. Потом здесь. Хорошо, что догадались, и примерили все в мужском отделе. Там очередь есть, но меньше, чем в женском, - говорит Анастасия.

На кассе - очередь. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- С вас 25 750, - озвучивает стоимость покупки девушки продавец.

Анастасия купила одежду не только себе, но и ребенку и даже маме подобрала несколько блузок.

Но такие суммы – скорее исключение. Средний чек за покупку примерно 5 тысяч рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

В пресс-службе компании H&M заявили, что магазины открыты временно. Бренд окончательно уйдет из России, когда будет продан весь товар со складов.