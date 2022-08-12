Залповый дождь обрушился во всех районах Краснодара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Краснодар 12 августа обрушился сильный дождь. В первую очередь начало заливать Комсомольский микрорайон и Гидрострой. Здесь осадки были залповыми. Позднее тучи сместились ближе к центру, а сейчас дождь идет практически на всей территории города.

Из-за того, что ливень оказался сильным, на некоторых улицах стала скапливаться вода. Ливневки просто не успевают справляться с таким объемом. Это привело к тому, что на дорогах образовались глубокие лужи.

Жители города засняли последствия сильного дождя в Краснодаре 12 августа 2022

Как говорят краснодарцы, на улице Черкасской проехать можно, но далеко не везде. Некоторые участки дорог оказались под водой. Автовладельцы боятся застрять, потому стараются ехать по лужам очень осторожно.

Поплыла и улица 40-летия Победы. Машины по проезжей части едут с трудом. Местные жители говорят, что подтоплены дворы в многоэтажках, а также цоколи.

А вот на улице Автолюбителей из-за непогоды рухнуло дерево. По словам автовладельцев, в него ударила молния. После чего водители услышали треск, а через секунду ствол вместе с листвой упал на проезжую часть, перегородив дорогу.

Из-за непогоды на дорогу упало дерево.

- На месте уже работает муниципальная служба спасения, - сообщают в муниципальном Центре управления Краснодара. - Дерево распилят и уберут с проезжей части.

Однако водителям советуют ехать в объезд.

Известно, что на подтопленные участки города выехала дежурить водооткачивающая техника. Машины в любой момент готовы начать работу.

Отметим, что штормовое предупреждение сохраняется на всей территории Краснодарского края до конца суток.

ВАЖНО!

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или 112.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре начался ливневый дождь 12 августа 2022

Видео ливней в Краснодаре 12 августа 2022 публикуют горожане (подробнее)