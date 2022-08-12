Пушечное ядро с фитилем и порохом внутри времен Кавказской войны откопали в сочинской «Ривьере»

Заряд пролежал в земле несколько веков. Фото: парк "Ривьера"

Самая известная сочинская достопримечательность парк "Ривьера" 300 лет назад была полем боя. Этим летом здесь идет масштабная реконструкция розария. Рабочие прокладывают дренаж и систему полива для тысяч кустов самых причудливых оттенков. Это будет первый в стране лабиринт из роз. На днях во время этих мирных работ нашли совсем не мирный сюрприз.

- Один из рабочих откопал настоящее пушечное ядро. На место вызвали специалистов-взрывотехников. Его обезвредили, - сообщили в пресс-службе парка "Ривьера".

Пушечному заряду не меньше 300 лет. В земле сохранился даже фитиль, а внутри отсырел порох. Сам "шарик" весит 3,8 килограмма и оброс ржавчиной за века. Но сохранился неплохо.

Историки гадают, эхо какой из войн нашли в парке.

- Обычное разрывное ядро. Использовалось как в морских, так и сухопутных сражениях. Фитиля там быть не могло, ибо это не ручная граната. Отверстие - под запальную трубку: в отличие от фитиля ее не могло оторвать в стволе во время выстрела, и в полете тоже. Вероятнее всего, что это орудие времен Кавказской войны, - уточнил для "КП" - Кубань" историк Виталий Бондарь. - Датировать довольно сложно: нужно сравнивать калибр и вес с похожими. Учитывая место находки, можно с большой долей уверенности предполагать, что оно относится к концу XVIII - 60-м годам XIX вв. Точнее сказать сложно: боевых эпизодов здесь было очень много.

А находку из парка решено было взорвать на полигоне.