Школьница из Краснодара создала лабораторию для космических аппаратов

Фото: t.me/minkovaanna23

Дали Богатырева – ученица 9-го класса краснодарской школы №100. Она разработала концепт герметической мини-лаборатории для космического аппарата. Устройство сможет само генерировать воду. Это позволит решить проблему полива космических оранжерей без использования воды извне.

Космической разработкой школьницы восхитилась вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она похвалила девочку в соцсетях.

- Использовать механизм, который придумала краснодарская девятиклассница, можно и в городских условиях – в умных беседках, светильниках, стойках для зарядки мобильных гаджетов. Дали, ты – большая молодец! Не останавливайся на достигнутом! – написала в Telegram-канале Минькова.

Секреты работы устройства девочка не раскрывает. Стоит отметить, что себестоимость такой лаборатории выходит всего в 200 рублей.

Теперь Дали Богатырева представит свою разработку на конкурсе в «Артеке». Она прошла отбор и вошла в топ-100 школьников России с лучшими инновационными проектами. В список отличившихся также попала и школьница из Адыгеи. Она признана инноватором России за создание 3D-модели для изучения математики слепыми людьми.

Встреча с представителями бизнеса состоится у юных разработчиков в октябре. Там с учащимися российских школ пообщаются предприниматели и представители бизнес-акселераторов. Они проведут мастер-классы по креативному лидерству, питчингу проектов. Также запланирован праздничный концерт во Дворце «Суук-Су».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две студентки Адыгеи получили стипендии президента России

Девушки активно участвуют в волонтерской и исследовательской деятельности (читайте далее)