Известный врач и бывший замначальника угрозыска найдены мертвыми в собственной квартире в Краснодаре

Елизавета Быченко помогла тысячам детей появиться на свет. Фото из личного архива родственников

Известный краснодарский врач Елизавета Быченко и ее муж Виталий обнаружены мертвыми в собственной квартире в Краснодаре. Тела супругов нашли через неделю после смерти взволнованные друзья семьи. Они не смогли дозвониться до пары и решили вскрыть двери. Перед ними возникла ужасная картина – жена без признаков жизни лежала на кровати в одной комнате, а ее муж – в другой. Супруги скончались в один день. Предварительно, причиной их смерти стали проблемы с сердцем.

Помогла другим, а себе – не смогла

Елизавету Алексеевну Быченко иначе, как доктором Лиза не называли. Более 30 лет она отдала медицине и женскому здоровью, работала в роддомах Краснодара, была оперирующим гинекологом. Благодаря ей на свет появились тысячи малышей. В последние годы Елизавета Алексеевна занималась частной практикой. В сфере ее интересов также осталось деторождение. Но еще она стала первоклассным паразитологом. Профессия редкая, а потому за помощью к ней приезжали со всей России.

- В честь нее даже дочерей называли. Помогла людям с аллергией, псориазом и даже с онкологией. Всегда пыталась докопаться до причины болезни, лечила не следствие. Ее очень ценили пациенты. Сейчас они звонят и не верят в то, что произошло, - рассказал «КП» - Кубань» племянник погибшей Ренат. – Она была очень сильным человеком, отзывчивым, жизнерадостным. Накануне она строила планы, хотела поехать на отдых. Всем помогала, а себе – не смогла.

Умерли в один день с разницей в несколько часов

По словам племянника, 63-летнему врачу стало плохо 2 или 3 августа в собственной квартире. Но почему-то не стала вызывать скорую помощь. В этот момент дома был муж. 58-летний Виталий Андреевич, бывший замначальника уголовного розыска по Краснодарскому краю, уже перенес два инсульта, а когда увидел, что произошло с женой, его сердце не выдержало. Как в сказке, супруги жили счастливо и умерли в один день.

- У них были очень хорошие взаимоотношения. Жили вдвоем. Их сына в живых уже нет, - говорит Ренат. – Своего мужа тетя лечила с 2014 года. И видимо, когда он ее увидел, то понял, что дальнейшая жизнь без нее не имеет значения.

Сейчас родственники готовятся к похоронам. Дату прощания с супругами пока не определили.