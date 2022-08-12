Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
12 августа 2022 11:02

Известный врач и бывший замначальника угрозыска найдены мертвыми в собственной квартире в Краснодаре

Супруги скончались от инсульта в один день
Оксана КАДОЧНИКОВА
Елизавета Быченко помогла тысячам детей появиться на свет. Фото из личного архива родственников

Елизавета Быченко помогла тысячам детей появиться на свет. Фото из личного архива родственников

Известный краснодарский врач Елизавета Быченко и ее муж Виталий обнаружены мертвыми в собственной квартире в Краснодаре. Тела супругов нашли через неделю после смерти взволнованные друзья семьи. Они не смогли дозвониться до пары и решили вскрыть двери. Перед ними возникла ужасная картина – жена без признаков жизни лежала на кровати в одной комнате, а ее муж – в другой. Супруги скончались в один день. Предварительно, причиной их смерти стали проблемы с сердцем.

Помогла другим, а себе – не смогла

Елизавету Алексеевну Быченко иначе, как доктором Лиза не называли. Более 30 лет она отдала медицине и женскому здоровью, работала в роддомах Краснодара, была оперирующим гинекологом. Благодаря ей на свет появились тысячи малышей. В последние годы Елизавета Алексеевна занималась частной практикой. В сфере ее интересов также осталось деторождение. Но еще она стала первоклассным паразитологом. Профессия редкая, а потому за помощью к ней приезжали со всей России.

- В честь нее даже дочерей называли. Помогла людям с аллергией, псориазом и даже с онкологией. Всегда пыталась докопаться до причины болезни, лечила не следствие. Ее очень ценили пациенты. Сейчас они звонят и не верят в то, что произошло, - рассказал «КП» - Кубань» племянник погибшей Ренат. – Она была очень сильным человеком, отзывчивым, жизнерадостным. Накануне она строила планы, хотела поехать на отдых. Всем помогала, а себе – не смогла.

Умерли в один день с разницей в несколько часов

По словам племянника, 63-летнему врачу стало плохо 2 или 3 августа в собственной квартире. Но почему-то не стала вызывать скорую помощь. В этот момент дома был муж. 58-летний Виталий Андреевич, бывший замначальника уголовного розыска по Краснодарскому краю, уже перенес два инсульта, а когда увидел, что произошло с женой, его сердце не выдержало. Как в сказке, супруги жили счастливо и умерли в один день.

- У них были очень хорошие взаимоотношения. Жили вдвоем. Их сына в живых уже нет, - говорит Ренат. – Своего мужа тетя лечила с 2014 года. И видимо, когда он ее увидел, то понял, что дальнейшая жизнь без нее не имеет значения.

Сейчас родственники готовятся к похоронам. Дату прощания с супругами пока не определили.

ЧППроисшествия: ЧП