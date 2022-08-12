Полиция опубликовала ориентировку на педофила, который залез под платье девочке в Краснодаре

Этого мужчину объявили в розыск. Фото: скриншот видео с камер наблюдения

Полиция опубликовала ориентировку на педофила, который залез под платье к девочке в Краснодаре. Все произошло в начале июля в поселке Березовом, когда неизвестный подошел к детям, которые играли около дома. Как утверждает мама, мужчина залез к ребенку под платье, а потом спокойно ушел. Его действия попали в объектив уличной видеокамеры.

Как только видео с камер просмотрели, родители девочки написали заявление в полицию.

Правоохранители провели проверку, убедились в легальности кадров с камеры, и объявили мужчину в розыск.

- Отделом полиции Прикубанского округа проводятся розыскные мероприятия по установлению и местонахождению подозреваемого в тяжком преступлении в поселке Березовом, где неизвестный мужчина предлагал несовершеннолетним девочкам проследовать за ним в сторону лесополосы. Приметы подозреваемого: на вид рост 170-180 см, худощавого телосложения, цвет волос - седой. Был одет: футболка с длинным рукавом – серого цвета, штаны – черного цвета, обувь – кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, - сообщили в полиции.

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