Краснодарский край за 1 рубль отдаст памятники архитектуры при условии их восстановления

Власти будут пристальнее следить за памятниками культуры и истории

За последние два года на Кубани отреставрировали 110 памятников архитектуры и истории, на 35 работы по обновлению продолжаются. Но еще 80% таких зданий нуждаются в ремонте.

- Большая часть памятников архитектуры - в частных руках. Содержать их обязаны собственники. Эти памятники – наша гордость, поэтому нужно жестко реагировать на случаи возможной утраты зданий, вплоть до их изъятия, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что восстановление памятников муниципальной собственности – серьезная нагрузка для местных бюджетов. В связи с этим на такие объекты необходимы инвесторы, с ними будут работать через механизм государственно-частного партнерства.

- Мы вместе с главами ищем инвесторов для реконструкции исторических зданий в районах. Для них предусмотрели аренду в 1 рубль за год. Но при условии, что здание будет обновлено и восстановлено в течение семи лет, - отметил глава региона.

К слову, по такой схеме, через инвесторов, уже реставрируют первое здание – Анапской военно-морской базы.

Власти планируют распространить подобный инструмент и на другие исторические объекты. Губернатор поручил при заключении договора с бизнесменами утверждать четкий график с установленными сроками запланированных работ и контролировать их проведение.

– За последние два года проверено почти 1000 объектов культурного наследия. В Краснодаре осмотрели все здания-памятники, каждому владельцу направили охранное обязательство со сроками реставрационных работ. В случае их несоблюдения собственникам предлагается решение проблемы, так как сфера специфическая и достаточно узкая. При уклонении от работ без объективных причин обращаемся в суд, – сказал начальник управления госохраны объектов культурного наследия администрации Кубани Георгий Давыденко.

Много фото с памятниками культуры, которые находятся в удручающем состоянии, местные жители публикуют в соцсетях. Например, дом по улице Коммунаров, 108 – по снимкам видно, что здание давно нуждается в ремонте. На такие сооружения чиновники будут обращать внимание в первую очередь.

- Мы часто говорим, что важно гордиться своей историей, богатым культурным наследием. Убежден, эти слова не должны расходиться с делом. В крае более 1300 старинных зданий. Все их необходимо сохранить и передать следующим поколениям. Поручил разработать дорожные карты по реставрации памятников архитектуры. Не только я, но и все жители должны видеть результат, а не слушать пустые обещания, - акцентировал Кондратьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На Тихорецкую состав отправится...»: что стало с вокзалом из «Иронии судьбы»

Уже 10 лет он прикрыт бутафорской сеткой и разрушается (читайте далее)