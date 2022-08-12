Школьница из Майкопа разработала 3D-модель для изучения математики слепыми людьми

Ангелина Гокунь признана инноватором России за разработку тренажера для слабовидящих. Фото: личный архив школьницы

Школьницу из Майкопа Ангелину Гокунь признали инноватором России. Ученица гимназии № 19 разработала 3D-модель для изучения математики слепыми людьми.

Благодаря изобретению Ангелины слабовидящие и незрячие люди могут производить вычисление в столбик. Для этого в специальном арифметическом тренажере имеются кубики с выпуклыми точками. Основная часть деталей - пластиковые, созданные с помощью 3D-принтера.

- Есть восемь кубиков, каждый из которых состоит из трех подвижных деталей, на каждой из которой есть точки. Одна с правой стороны, вообще есть без точек, другая с левой стороны и с двумя точками, - рассказала автор изобретения.

Благодаря изобретению Ангелины слабовидящие и незрячие люди могут производить вычисление в столбик. Фото: https://vk.com/kvantorium_01

Каждый кубик означает отдельную цифру. Любой человек, владеющий знанием шифра Брайля может задать пример на сложение, вычитание и умножение двухзначных чисел. Слепой человек считывает его пальцами и собирает ответ в нижнем ряду.

- Ангелина Гокунь представила проект «Тренажер для математических вычислений «В столбик» для незрячих и слабовидящих детей в номинации «Аддитивные технологии», сообщили в Кванториуме. - Она посещает направление «хайтек» и занимается у нас не первый год, имеет ряд побед в соревнованиях различных уровней.

Девушка подала заявку на участие в конкурсе «Инношкольник» в «Артеке». Ее разработка была высоко оценена. Начальник отдела школьных инновационных проектов Фонда содействия инновациям Наталья Шурина отметила, что Ангелина стала первой, кто рассмотрел проблему вычисления для слабовидящих и предложил свой способ ее решения. Благодаря чему она попала в топ-100 школьников-инноваторов России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в октябре Ангелина вместе с другими юными разработчиками будет изучать развитие проекта, возможности получения прибыли. Ребят ждет встреча с российскими предпринимателями и представителя бизнеса. Кроме того, для них проведут различные мастер-классы по креативному лидерству и питчингу проектов. В завершение встречи запланирован торжественный концерт во Дворце «Суук-Су».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Краснодара создала лабораторию для космических аппаратов

Анна Минькова восхитилась космической разработкой школьницы из Краснодара (читайте далее)