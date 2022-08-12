Жена сгоревшего в ДТП на дороге в Крыму водителя из Краснодара требует справедливости

От удара иномарка краснодарца загорелась. Фото: скриншот

Жена погибшего в страшной аварии в Крыму краснодарца рассказала о том, как продвигается расследование этой трагедии. Обращение Натальи появилось в соцсетях. Массовое ДТП произошло 4 августа в районе крымского поселка Сахарная Головка. На затяжном спуске федеральной трассы столкнулись 11 автомобилей – два КамАЗа и девять легковушек.

- В этой аварии погиб мой муж. В один миг моя жизнь и жизнь моих троих несовершеннолетних детей перевернулась, - по словам Натальи, детям до сих пор тяжело свыкнуться с мыслью о смерти папы.

Машины раскидало по всей трассе. Фото: скриншот

Краснодарец стал единственной жертвой аварии. Еще двое детей получили травмы. Сейчас годовалая девочка и семилетний мальчик выписаны из больницы и продолжают лечение дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

- Предварительно установлено, что 4 августа около 11:30, на трассе в районе Сахарной Головки водитель груженого грузовика, следовавшего в направлении города, совершил наезд на впереди движущуюся фуру, которая, в свою очередь, совершила столкновение с несколькими легковыми автомобилями, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России.

Следком опубликовал видео с места ДТП. На кадрах видно, что грузовик на скорости буквально таранил легковушки. Искореженные машины разбросаны по трассе. «Фольксваген», в котором ехал 41-летний краснодарец, от удара вспыхнул. Находившийся в нем водитель не смог выбраться из-за заклинивших дверей и сгорел заживо.

Следователи устанавливают причины, которые привели к аварии. Фото: скриншот

Предварительно, у грузовика отказали тормоза. Чтобы установить все обстоятельства, следователи должны провести с десяток экспертиз. Самый важный вопрос – каким образом водители большегрузов проходили предрейсовые осмотры. Не исключено, что вся процедура носила формальный характер.

Большой интерес следователей вызывает и состояние транспортного парка предприятия, которому принадлежит грузовик. Расследование уголовного дела продолжается.

Овдовевшая краснодарка просит досконально разобраться в этой ситуации и наказать всех виновных в трагедии.