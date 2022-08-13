Максим Галкин никогда не вернется в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уже почти полгода поклонники Пугачевой и Галкина гадают – вернется звездное семейство на родину или уже не ждать их? Ни Алла Борисовна, ни ее молодой супруг на этот вопрос однозначного ответа не дают. Несколько месяцев назад Примадонна заявляла, что их отъезд связан только с каникулами детей. Но начало учебного года не за горами, а Гарри и Лиза все еще на чужбине.

Время идет, и уже мало кто верит, что чета все же вернется в Россию. Эти подозрения подтвердил и нумеролог Владимир Кузнецов. Эзотерик проанализировал даты рождения супругов, их детей и еще несколько данных и пришел к выводу, что шоумен, скорее всего, так и останется на чужбине.

По словам нумеролога, характер у Максима Галкина весьма тяжелый. Из-за резких высказываний о политических событиях актер мог нажить себе неприятелей в России. Явно, что его карьера по возвращении пошла бы на спад. А это будет ударом по амбициозному телеведущему.

- Максим - деспот! Считает себя справедливым человеком, но это не так. В его характере присутствуют злопамятность, - цитирует kp.ru Владимира Кузнецова.

Он не испытывает финансовых проблем, и его семья живет в достатке. Максим сколотил состояние еще в России, да и за границей не сидит сложа руки. Гастроли и выступления у юмориста расписаны на месяцы вперед. Но в плотном графике не значится ни одного выступления на родине.

- Для Галкина материальное - превыше всего. Очень амбициозный и горделивый, идет вперед и постоянно развивается. Ему не дано среднего пути. Он либо наверху, либо внизу. Также у Галкина присутствует знак прогресса. Он обладает громадными аналитическими способностями и хорошей памятью. Максим - большой труженик, - считает эксперт.

С начала спецоперации России на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева улетели с детьми в Израиль. Но из-за израильской жары, которую тяжело переносит Примадонна, семья переехала в Латвию. Здесь они сняли шикарную виллу за 15 млн рублей.