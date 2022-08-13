Фото: Abrau antiqua

Под Новороссийском археологи раскопали античную башню. Каменной кладке пару тысяч лет, но она безупречно сохранилась до наших дней. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Рядом с усадьбой «Круглое озеро» Новороссийская археологическая экспедиция раскопала старинную башню. Волонтеры добровольческого отряда очень бережно, слой за слоем снимали землю и разбирали каменные завалы.

- Изначально мы сомневались, что это. Теперь, когда зачистили стены, сомнений нет. Перед нами – башня, - рассказал московский археолог, руководитель экспедиции Алексей Малышев.

Башня служила как сигнальное либо оборонительное сооружение. Она стоит на возвышенности, а точнее, на перевале. Здесь с севера открывается прекрасный вид на озеро Абрау, а на юге можно заметить Черное море. С такой высоты можно было с легкостью контролировать навигацию, подавать сигналы судам. Не исключено, что сооружение могло выполнять функцию маяка.

- Место выбрано неслучайно. Наши предки были очень рациональными людьми, отсюда наверняка было видно море. Они бы не построили башню в другом месте, - уточнил московский археолог, руководитель экспедиции Алексей Малышев.

Известно, что башня была построена из местного камня. Скорее всего в те времена песчаник и известняк добывали из карьера, который находится неподалеку. Также вполне вероятно, что где-то рядом были каменоломни.

Археологам удалось выяснить, что в древности для того, чтобы скрепить между собой камни, кроме глины, использовали конский навоз. Оказывается, этот материал имеет водоотталкивающие свойства. Античные жители это прекрасно знали и пользовались в бытовых целях.

На данный момент важной задачей является определить точную площадь комплекса. Над этой задачей трудятся волонтеры добровольческой археологической экспедиции, в основном, состоящие из студентов исторических факультетов российских вузов. Ребятам уже посчастливилось обнаружить яму, расположенную рядом с хорошо сохранившейся стеной башни.

- Это грабительский котлован. Не так давно здесь орудовала банда, которая уничтожила культурный слой, - сообщил московский археолог, руководитель экспедиции Алексей Малышев.

Возможно, грабители забрали что-то ценное. Потому что на данный момент археологи не обнаружили ничего, кроме камней, которые представляют только историческую и культурную важность.

Предполагается, что в будущем башню может ждать реконструкция. Сейчас ее включили в один из туристических маршрутов Центра винного туризма Абрау-Дюрсо. Это первый в Новороссийске объект античной культуры. Им может полюбоваться любой желающий прямо под открытым небом.