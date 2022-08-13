«Кругом трещины, перила качаются». Мужчина провалился в дыру на аварийном мосту в Краснодарском крае

Мост через реку Лаба опасен для пешеходов. Фото: скриншот видео

Мужчина провалился в дыру на аварийном мосту через реку Лабу, когда шел с маленьким ребенком на руках. В темноте пешеход не заметил большую трещину на дорожном полотне. В итоге на ноге оказалась ссадина, а малыш стукнулся головой о перила.

- В этот раз обошлось без жертв, но в эти ямы могут попасть дети и пожилые люди, - рассказали очевидцы.

Мост через Лабу, который соединяет Лабинск и Вольное, находится в плачевном состоянии. Он покрыт трещинами, а перила шатаются. Местные жители предпочитают лишний раз не ходить по нему и надеются, что опасную переправу все же починят.

После этого случая местные депутаты решили выделить средства на корректировку проектно-сметной документации. Потом заявку передадут в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края для восстановления моста по краевой госпрограмме.

- Стоимость ремонта моста через реку Лабу, по предварительным оценкам, составляет порядка 370 млн рублей, - отметили оперативном штабе по региону.

О приблизительных сроках ремонта моста не сообщается.

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