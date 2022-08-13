Онкологи избавили пациента от опухоли с IV стадией рака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубанские онкологи спасли пациента от рака IV стадии без операции и радиотерапии. Мужчина обратился в Клинический онкологический диспансер № 1 Краснодара с огромной опухолью на шее. За жизнь 47-летнего пациента целый год боролись врачи.

Мужчина по профессии инженер-строитель. В силу некоторых жизненных обстоятельств он пару месяцев терпел боль в горле, пока ситуация не усугубилась слишком сильно.

- Процесс роста был стремительным. Сначала начало просто першить в горле, затем появилась маленькая шишка. Она всего за пару месяцев достигла размера теннисного мяча. После этого стало очень трудно дышать, говорить и глотать, - рассказал 47-летний пациент.

Когда мужчина обратился в больницу и врачи провели все необходимые исследования стало ясно, что список пораженных органов слишком большой.

- Был поставлен диагноз: злокачественное новообразование ротоглотки с распространением в носоглотку, гортань, корень языка, дно полости рта. При таком объеме образования метастазов оперативное вмешательство не принесло бы нужного результата, - сообщила заведующая химиотерапевтическим отделением ГБУЗ КОД №1 Алина Шатохина.

Врачебным консилиумом было решено применить современные лекарственные препараты. Уже после нескольких курсов иммунотерапии стало очевидно, что выбран правильный план лечения. У мужчины значительно уменьшилась опухоль. При визуальном осмотре ее даже не было видно.

В скором времени после лечения пациент вышел на работу. Его трое детей и супруга счастливы. Они делают все возможное, чтобы эта страшная страница в их жизни поскорее закончилась, и глава семейства был полностью здоров.

На данный момент лечение не закончено, но мужчина уже ведет активный образ жизни. Он повторяет всем своим знакомым и друзьям, что «рак – это не приговор». Только советует лучше следить за своим здоровьем и не ждать, когда появятся видимые признаки болезни.