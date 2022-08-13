Бывшая замглавы Новороссийска, дважды уволенная со скандалом из мэрии, баллотируется в депутаты

Екатерина Демченко. Фото: соцсети

Скандально известная экс-чиновница Екатерина Демченко не теряет надежды связать свою жизнь с политикой. Теперь она баллотируется в городскую думу Новороссийска. Об этом бывшая замглавы по перспективному развитию, архитектуре и градостроительству города-героя рассказала в соцсетях.

- Свое желание стать представителем жителей округа № 9 в составе городской думы Новороссийска считаю логичным, - написала Демченко. - Я выросла и живу в округе № 9, знаю о всех существующих проблемах – с водоснабжением, дорогами и управляющими компаниями. Мой опыт работы в администрации, знание нормативной базы позволит оперативно решать эти проблемы.

О причинах увольнения из мэрии Новороссийска в 2020 году Екатерина Демченко умолчала. А оно было скандальным. Во время майских праздников экс-чиновница в кругу друзей поехала на базу отдыха на шашлыки. В это же время в Краснодарском крае был объявлен жесткий карантин. Власти призывали людей сидеть дома, чтобы защитить себя и близких от коронавируса. Нарушителей ждал штраф. Запрет Демченко проигнорировала, за что была уволена.

- Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку, - написал Игорь Дяченко, который тогда был главой Новороссийска.

Через некоторое время появилась информация, что Екатерину Демченко вновь пригласили на работу в мэрию. Но карьера опять не задалась – в штат администрации ее так и не приняли.