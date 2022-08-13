10-летний тиран изводит целый поселок в Адыгее

Две недели назад мальчика избил чужой отец, но конфликты не прекращаются. Фото: скриншот видео

Пока следователи в Адыгее решают, по какой уголовной статье наказать 34-летнего мужчину за оплеухи чужому сыну, мальчишка снова попал в историю. Очередной конфликт возник на детской площадке, в который снова вмешались взрослые мужчины.

- Это тот самый мальчик, которому пару недель назад затрещин надавали, а он снова лезет в бутылку, - сообщают жители микрорайона.

Как свидетельство того, что ребенок держит в страхе окрестности, они прислали видео в редакцию "КП" - Кубань".

На кадрах видно, как юнца пытается вразумить взрослый мужчина.

- Ты опять хочешь по шее получить? Тебе понравится, если с тобой так будут обращаться? - говорит ребенку мужчина.

В ответ мальчик начинает сыпать нецензурной бранью.

- Ты как разговариваешь? Кто тебя так научил разговаривать? - вопрошает шокированный недетским лексиконом мужчина.

В разговор вступает еще один взрослый. Но на него мальчик обрушивает весь свой "словесный" гнев.

Очевидно, что это видео необходимо посмотреть службам социальной защиты Тахтамукайского района Адыгеи и органам по делам несовершеннолетних.

"КП" - Кубань" просит считать это официальным запросом в ведомства Республики Адыгея, ответственные за благополучие детей.

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