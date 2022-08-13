Следователи проводят доследственную проверку. Фото: скриншот видео

Следком проводит проверку после травмирования людей на аварийном мосту в Краснодарском крае. Соответствующее поручение дал глава регионального ведомства Андрей Маслов после публикации о происшествии в СМИ.

- Сейчас следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опасный участок моста огорожен. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарском краю.

Об опасной переправе сообщили местные жители. Один из них провалился в дыру на пешеходной части моста. Он оцарапал ногу, а его ребенок, которого мужчина держал на руках, ударился головой о перила. Также он рассказал, что перила шатаются, а тротуар пошел трещинами.

Оперативный штаб Кубани после жалобы пострадавшего в соцсетях сообщил, что на ремонт моста потребуется 370 млн рублей. Его обновят в рамках краевой госпрограммы после получения проектно-сметной документации.