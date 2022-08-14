Решение о незапланированной посадке в Сочи принял командир воздушного судна. Фото: Иван ВИСЛОВ

Появилось видео внепланово приземлившегося самолета в Cочи. Напомним, этот случай произошел ночью 14 августа. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Boeing 777 с пассажирами на борту вылетел из аэропорта Шереметьево в 02:13. Лайнер направлялся в Анталью, однако примерно через три часа от маршрута отклонился.

По данным веб-сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов, Boeing следовал через Пензу, далее пролетел через Уральск, Атырау, а затем последовал через Каспийское море в сторону Турции. Такой машрут составлен из соображений безопасности, пока над курортами Краснодарского края закрыто небо.

Самолет свернул в сторону Сочи после того, как пролетел Трабзон. Фото: скриншот с карт flightradar24.com

- Мы уже преодолели большую часть пути, почти подлетали к Анталье, но после Трабзона наш самолет резко сделал крюк. Но паники не было, пилот предупредил, с чем это связано. На борту одному из пассажиров стало плохо. Лететь дальше было нельзя, человеку требовалась помощь, потому мы и свернули в сторону Сочи, - рассказал kp.ru один из пассажиров, летевших на борту самолета.

Решение о нзапланированной посадке принял командир воздушного судна после сообщения о том, что пассажиру стало плохо.

- Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья 50-летнего пассажира, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе аэровокзала города.

Борт успешно приземлился в 06:30. Как только самолет прибыл на аэродром, мужчине оказали помощь, после чего его госпитализировали в больницу Сочи.

После этого Boeing 777 продолжил рейс. Из Сочи лайнер вылетел в 08:40 и успешно приземлился в аэропорту назначения в 10:59.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Самолет рейса Москва-Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Сразу после посадки мужчину госпитализировали (читайте далее)