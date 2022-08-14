«Стоять будем до понедельника!»: 9-километровые пробки сковали дороги Краснодарского края

«Хвост» машин растянулся на несколько километров. Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждое лето дороги Краснодарского края забиты. Нынешний сезон не стал исключением. Желающих доехать до побережья на своей ласточке так много, что пробки на трассах образуются каждый день. А бывает, что машины намертво стоят в обоих направлениях. Рассказываем, где образовались пробки на трассах Краснодарского края 14 августа.

Традиционно машины без движения - в районе Джубги. Здесь «бутылочное горлышко», в которое попадают все автомобилисты. После двух полос идет сужение дороги, которое и приводит к пробкам. Они, согласно данным сервиса Яндекс, наблюдаются как на пути к морю, так и в обратном направлении. К слову, постоять придется и на развязке, которая начинается после Горского - здесь все горит багровым цветом.

Дороги в районе Джубги и Лермонтова - без движения.

Красным полыхает и 9-километровый участок в районе Лермонтова. На дороге стоят водители, которые надеялись вернуться домой с моря засветло.

- Похоже, стоять будем до понедельника! Кажись, пешком быстрее, - шутят водители, стоя в заторах.

Серьезный затор на развязке после Горского. Фото: yandex.ru/maps

Еще одно проблемное место, где сейчас стоят машины, - трасса в районе Молдовановки Туапсинского района. Там усугубляет положение авария, произошедшая на полосе в сторону моря.

Кстати, через Краснодарский край едут и те, кто будет возвращаться из Крыма. Из-за дорожных работ там сразу несколько заторов. Постоять придется на полосе от станицы Вышестеблиевской до Стрелки, далее еще один проблемный участок - у Юровки. Пробка образуется и на участке трассы от станицы Курчанской до хутора Коржевского.

Не повезло тем, кто возвращается через Краснодарский край из Крыма, - на нескольких участках пробки. Фото: yandex.ru/maps

Стоит сказать, что одна из причин появления многокилометровых заторов - закрытые аэропорты на юге страны. Несмотря на то, что продолжает работу железная дорога, да и открыт международный хаб в Сочи, большинство отпускников едут к морю на машинах. Август считается пиковым сезоном. Отдохнуть в этот месяц спешат тысячи людей, потому дороги просто не выдерживают такой нагрузки.

- С начала 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих. Более 4 млн из них приехали на отдых с начала июня, - рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. - Сегодня на Черноморском побережье средства размещения заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%.

Отметим, что, по прогнозам властей, еще почти 8 млн туристов должны посетить побережье Черного моря до конца года.

Узнали, каким образом миновать самые проблемные участки на трассах Краснодарского края.