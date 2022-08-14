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Туризм14 августа 2022 14:47

«Стоять будем до понедельника!»: 9-километровые пробки сковали дороги Краснодарского края

Туристы показали адские заторы на трассах Краснодарского края 14 августа
Евгения СОРОКА
«Хвост» машин растянулся на несколько километров.

«Хвост» машин растянулся на несколько километров.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждое лето дороги Краснодарского края забиты. Нынешний сезон не стал исключением. Желающих доехать до побережья на своей ласточке так много, что пробки на трассах образуются каждый день. А бывает, что машины намертво стоят в обоих направлениях. Рассказываем, где образовались пробки на трассах Краснодарского края 14 августа.

Традиционно машины без движения - в районе Джубги. Здесь «бутылочное горлышко», в которое попадают все автомобилисты. После двух полос идет сужение дороги, которое и приводит к пробкам. Они, согласно данным сервиса Яндекс, наблюдаются как на пути к морю, так и в обратном направлении. К слову, постоять придется и на развязке, которая начинается после Горского - здесь все горит багровым цветом.

Дороги в районе Джубги и Лермонтова - без движения.

Дороги в районе Джубги и Лермонтова - без движения.

Красным полыхает и 9-километровый участок в районе Лермонтова. На дороге стоят водители, которые надеялись вернуться домой с моря засветло.

- Похоже, стоять будем до понедельника! Кажись, пешком быстрее, - шутят водители, стоя в заторах.

Серьезный затор на развязке после Горского. Фото: yandex.ru/maps

Серьезный затор на развязке после Горского. Фото: yandex.ru/maps

Еще одно проблемное место, где сейчас стоят машины, - трасса в районе Молдовановки Туапсинского района. Там усугубляет положение авария, произошедшая на полосе в сторону моря.

Кстати, через Краснодарский край едут и те, кто будет возвращаться из Крыма. Из-за дорожных работ там сразу несколько заторов. Постоять придется на полосе от станицы Вышестеблиевской до Стрелки, далее еще один проблемный участок - у Юровки. Пробка образуется и на участке трассы от станицы Курчанской до хутора Коржевского.

Не повезло тем, кто возвращается через Краснодарский край из Крыма, - на нескольких участках пробки. Фото: yandex.ru/maps

Не повезло тем, кто возвращается через Краснодарский край из Крыма, - на нескольких участках пробки. Фото: yandex.ru/maps

Стоит сказать, что одна из причин появления многокилометровых заторов - закрытые аэропорты на юге страны. Несмотря на то, что продолжает работу железная дорога, да и открыт международный хаб в Сочи, большинство отпускников едут к морю на машинах. Август считается пиковым сезоном. Отдохнуть в этот месяц спешат тысячи людей, потому дороги просто не выдерживают такой нагрузки.

- С начала 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих. Более 4 млн из них приехали на отдых с начала июня, - рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. - Сегодня на Черноморском побережье средства размещения заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%.

Отметим, что, по прогнозам властей, еще почти 8 млн туристов должны посетить побережье Черного моря до конца года.

Узнали, каким образом миновать самые проблемные участки на трассах Краснодарского края.

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