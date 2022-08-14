Нарушителей порядка дагестанец снял на видео, после чего горе-любовник публично извинился.

В Дагестане туристы из Краснодарского края попытались публично заняться сексом. На машине парочка заехала в горы и остановилась на обочине. Местечко для утех, казалось, выбрали укромное - вокруг ни души, только скалы. Чтобы перестраховаться, белую иномарку водитель припарковал таким образом, чтобы со стороны дороги его со спутницей не было видно. Но, увы, предусмотреть все бесстыдники не смогли.

В тот самый момент, когда парочка решила заняться сексом, к ним подбежал местный житель с включенной камерой на мобильнике. Мужчина был так возмущен увиденным, что тут же принялся ругать пару.

- Где ты находишься? Что ты делаешь? - пытался пристыдить туристов автор видео.

Горе-любовник немного опешил и поначалу пытался оправдаться, мол, на «природе мы». Да только объяснения оператору явно были не нужны. Местный житель в грубой форме заставил уехать мужчину со спутницей, пригрозив им.

Секс в горах Дагестана: видео парочки, занявшейся сексом

После этого автор ролика все-таки придал этот случай огласке и выложил видео в Сеть. Пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали местного жителя, заявив, что в чужой стране нужно соблюдать правила и не оскорблять людей своим поведением. Но нашлись и те, кто не поддержал моралиста.

- Жалко молодых людей. Не повезло им просто с местом, думали, что спрятались, а оказалось - нет, - писали пользователи под видео.

Однако позже герой резонансного ролика, которого заставили застегнуть штаны, публично извинился.

- По поводу вот этого видео, которое сняли ребята в Дагестане, в горах. Я, конечно, приношу свои извинения, что так получилось, - записал короткое видеообращение горе-любовник. - Был первый раз в Дагестане, не предполагал, что можно делать, что - нельзя.

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