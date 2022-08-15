Маргарита Симоньян со слезами слушала пение своего мужа в кафе Сочи

Фото: t.me/msimonyan

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсетях рассказала, что по вечерам ее супруг Тигран Кеосаян бесплатно выступает в кафе в Сочи. Он поет у бара в свое удовольствие.

Журналистка опубликовала архивное видео. На кадрах видно, как после классического американского хита Маргарита растрогалась до слез и аплодировала, поддерживая мужа.

- Вкуснейшая грузинская кухня, вино, приветливые официанты, замечательный хозяин, а по вечерам для всех иногда бесплатно поет мой муж, – написала Симоньян.

Кроме этого, главный редактор RT опубликовала личный гид по хорошим и плохим заведениям родного Сочи. В первой тройке Симоньян выделила кафе «Голдмарина» в Имеретинском порту, ресторан «Клево» с большим разнообразием блюд из морепродуктов и старейший ресторан «Лалуна» с самыми вкусными шашлыками и хачапури.

Кроме этого, в числе идеальных для Маргариты оказались «Посейдон», «Ахцу», «Тары-бары Хуторок», «Жарко», «Амшенский двор», «Высота» и «Мамай-Кале». Последнее заведение журналистка назвала «космосом».

А в списке ресторанов, от которого остались одни воспоминания, оказался «Кон-Коронель».

- Когда-то лучший ресторан в городе, от которого, к сожалению, остались одни воспоминания и чудесные официантки Ирочка и Ева. Довеском — гнездо злых шершней в беседке прямо над головой и некто Евгений, заставляющий вспомнить о временах, когда сочинские официанты хамили, - разочарованно отметила Маргарита.

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