Ирина Винер блистала на дне рождения сестер Авериных в Сочи в леопардовом платье

Любительница экстравагантных нарядов явилась на торжество в необычном образе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи 13 августа свое 24-летие отметили сестры Аверины. Гимнастки провели праздник прям во время тренировочных сборов. Кстати, торжество организовала тренер Авериных – Ирина Винер.

Праздничный стол накрыли в ресторане с завораживающим видом на море. На торжество пришли родители гимнасток, подруги и тренеры. Девушки надели свои лучшие коктейльные платья, накрасились и сделали вечерние укладки.

На самом празднике присутствовала и сама Ирина Винер. Любительница экстравагантных нарядов и в этот раз явилась на торжество в необычном образе.

Главный тренер сборной России блистала в леопардовом макси-платье. Кстати, расцветка наряда была тоже не совсем традиционная. Платье было голубого цвета с черными и белыми пятнышками. Такой же расцветки была и чалма, которая была завязана на голове Винер. Также 74-летняя Винер добавила жемчуг в свой образ.

Главный тренер сборной России блистала в леопардовом макси-платье. Фото: t.me/arishadina98

На вечеринке тренер девушек вспомнила знакомство с Диной и Ариной. В честь своих воспитанниц Винер произнесла трогательную речь.

- Они были малюсенькими девочками, делали какие-то элементы, но сейчас превратились в девушек, которые воплощают в себе художественную гимнастику, - сказала Ирина Винер.

К слову, столы ломились от еды, но при этом тренер следила, чтобы гимнастки не злоупотребляли калорийной пищи. Но день рождения без торта - не день рождения. Сестрам-гимнасткам вынесли белоснежный десерт, украшенный узорами из крема. Дина и Арина вместе загадали желание и задули свечи.

Кстати, день рождения чемпионки мира отмечали до самого утра. На следующий день номер в отеле девушек был засыпан подарками, цветами, мягкими игрушками и шарами.

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