Секс на катамаране в море сняли на видео в Сочи

Парочку осудили туристы

В Сочи подловили очередную пару за занятием любовью в море. На этот раз парочка занялась сексом на катамаране. Мужчину и женщину даже не смутили осуждающие взгляды туристов, проезжающих мимо на прогулочном катере.

- Сочи точно поднимает либидо! Иначе откуда у нас столько «любящих» друг друга пар? Вот парочка в Адлере — поплыли на катамаране и не сдержались, набросились друг на друга, - подписали видео в одном из местных пабликов.

Видео с любовными утехами в море быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что пара отплыла далеко от берега, но не стала обращать внимание на рыбаков на лодках и отдыхающих на сап-досках, которые курсировали неподалеку.

«А если дети увидят?», «Сажать за такое давно пора», «Позорище, хоть лица спрятали», - пишут под роликом пользователи сети.

Это не первый случай занятия сексом в море у берегов Сочи. В июле на курорте туристы публично занялись сексом рядом с воинским мемориалом. А в Анапе пара занималась любовью на сапборде в нескольких десятках метрах от пляжа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сексолог призвал уголовно наказывать за публичный секс после конфузов в Сочи. На курортах Краснодарского края любовные утехи в общественных местах снимают чуть ли не каждый день.

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