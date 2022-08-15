Следователи: исчезнувшая 33-летняя женщина могла стать жертвой убийцы на Кубани

Виктория Колупаева не вернулась домой с 15 июня. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае с 15 июня ищут 33-летнюю Викторию Колупаеву. Два месяца назад она вышла из дома в станице Березанской Выселковского района в одной футболке, шортах и шлепках и бесследно пропала.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Поиски не дали результата. Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту пропажи без вести пропавшей 33-летней жительницы станицы Березанской (ч.1 ст.105 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

Викторию Колупаеву искали сотни волонтеров, соседи и родня. Они прочесали все окрестности. Но никаких следов местонахождения женщины не найдено.

Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной ухода женщины из дома. Никаких документов и багажа она с собой не брала.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление местонахождения Виктории Колупаевой. К ее поиску привлечены правоохранительные органы, казачество и общественные организации, - уточнили следователи.

Особые приметы женщины: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные с рыжиной, глаза карие. Была одета: розовая футболка, розовые бриджи, розовые шлепки.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщать информацию по телефонам 8 (86142) 4-40-10, 8 (861) 268-61-76, 112 или 02.