Опасное солнце ожидается на Кубани

Опасное солнце на Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опасное солнце ожидается в Краснодарском крае. Это означает, что на побережье Черного моря резко увеличится излучения ультрафиолетом.

На пике оно достигнет 9 единиц. Этот показатель считается опасным для человека. Он способен привести к серьезным ожогам.

- На юге Краснодарского края и на Ставрополье ожидается до 7-9 единиц, - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Отмечается, что такой уровень ультрафиолета опасен для человека. Он негативно скажется на состоянии здоровья и кожи, если находиться на солнце.

Напомним, что опасное солнце – это превышение допустимого значения ультрафиолетового излучения. Оно зависит от географической широты, высоты над уровнем моря, облачностью и озонового слоя.

Считается, что индекс излучения от трех до семи единиц не опасен для человека. Но лучше не рисковать и оставаться в тени. При этом важно носить одежду с длинными рукавами, головной убор и крем для защиты от лучей.

Если индекс излучения больше восьми, то лучше оставаться дома. Особенно это касается полудня, когда солнце наиболее опасно для человека.

- Максимально высокие температуры на Кубани были зафиксированы в понедельник, 15 августа, – говорят синоптики. – А уже со вторника начался спад.

Это объясняется переменной облачностью. На Кубань надвинулся грозовой фронт. Уже со среды в Краснодарском крае возможны грозы и кратковременные дожди. Но они продлятся недолго – всего пару дней. И уже к выходным на Кубани распогодится.

- Температура воздуха на побережье Черного моря не превысит 34 градусов днем и 25 – ночью, – заключили синоптики.