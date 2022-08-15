Собственные доходы Сочи увеличились больше чем на один миллиард рублей

Сочи заработал на свои социальные проекты

Депутаты Горсобрания Сочи внесли изменения в бюджет курорта. Теперь на социальные проекты и первоочередные нужды горожан будет потрачено вдвое больше. Так, статья расходов на содержание городских дорог, обустройство и обновление детских площадок, ремонт общеобразовательных учреждений увеличится до 2,3 млрд рублей. Из них 1,270 млрд рублей - исключительно собственные доходы города, более 1 млрд - субсидии из краевого бюджета.

Глава администрации курорта Алексей Копайгородский предложил потратить эти средства на благоустройство города. На внеочередной сессии Городского Собрания Сочи под председательством Виктора Филонова эта и другие инициативы были поддержаны.

- Благодаря эффективной экономической политике мэрии города, собственные доходы в бюджет Сочи увеличились более чем на миллиард. Эти средства вкупе с теми, которые поступили из краевого бюджета, глава города Алексей Копайгородский предложил направить на улучшение качества жизни сочинцев: благоустройство, переселение из ветхого жилья, на дороги и транспорт, освещение улиц. Помимо этого, одной из запланированных задач является ремонт 26 общеобразовательных учреждений. Отмечу, такое значительное увеличение финансирования происходит впервые из городской казны. Депутаты решение главы города единогласно поддержали, - отметил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Деньги направят на новые проекты

Дополнительные поступления в бюджет Сочи свидетельствуют об активных процессах в экономике. Благоприятные условия дают результат. Впервые у властей курорта есть возможность реализовать масштабные проекты частично и за собственные средства.

Так, в 2022 году из 1,270 млрд рублей направят (выполнится в графике)

- 631 миллион рублей на благоустройство территории города (из них среди основных расходов: 160 млн рублей на оборудование и строительство детских и спортивных площадок; 150 млн рублей потребует реконструкция набережной реки Псезуапсе; 110 млн рублей - на высадку деревьев и кустарников, а также химическую защиту зеленых насаждений от вредителей и болезней; более 71 млн рублей на замену тротуарной плитки и устройство рулонных газонов; 9,5 млн рублей на капитальный ремонт памятников).

- 218 млн рублей на дорожную деятельность;

- 308 млн рублей на поддержку и развитие объектов ЖКХ;

- свыше 32,7 млн рублей на развитие отрасли «Образование»;

- почти 44,4 млн рублей на развитие отрасли «Культура»;

- свыше 19 млн рублей на муниципальную программу «Дети Сочи».

Парламентарии проголосовали за эти проекты на внеочередной сессии.

Доступное жилье и помощь учителям

Многодетные семьи Сочи теперь смогут обратиться за дополнительной мерой поддержки. Депутаты на прошедшей сессии поддержали инициативу главы города Алексея Копайгородского возместить часть затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту при покупке жилья в Сочи самым нуждающимся категориям. Финансирование предусмотрено за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы города Сочи «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи».

Кроме того, в школы курорта устраиваются работать учителя из других регионов страны. Таких педагогов в Сочи 279 человек. Аналогичная ситуация в детских садах - более 100 воспитателей, помощников воспитателей и младших воспитателей - приезжие. Многие, не имея собственного жилья, вынуждены его снимать.

- Городские власти во главе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским инициировали перед депутатами принятие решения об оказании социальной помощи таким педагогам. А именно: предусмотреть в бюджете статью расходов с фиксированной суммой - 15 тысяч рублей на возмещение оплаты за аренду жилья. Такая поддержка позволит снизить в Сочи дефицит квалифицированных педагогических кадров и повысит качество образования на курорте. Парламентарии единогласно поддержали проект решения по данному вопросу, - подчеркнул председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

КСТАТИ

Каждому первоклашке подарят канцелярский набор, одаренным - премию

Дополнительные средства из бюджета направят и на реализацию муниципальной программы «Дети Сочи». Уже в этом году семьям первоклашек будет оказана социальная поддержка - каждому первоклашке (а их в Сочи в 2022 году около 9000 человек) 1 сентября на торжественной линейке вручат подарочный набор с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Поддержали сочинские депутаты на прошедшей сессии и выплату премий одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, художественно-творческой и спортивной деятельности.

БУДЬ В КУРСЕ

На курорте специальная структура займется бездомными животными

Еще одна важная тема была вынесена на прошедшую сессию Городского Собрания Сочи - вопрос о создании муниципального казенного учреждения «Центр по обращению с животными без владельцев». Таково было поручение главы Сочи Алексея Копайгородского. В функции новой структуры включат отлов и транспортировку бездомных животных, а также кормление, выгул, осмотр ветеринарами.

По словам председателя Горсобрания, депутатский корпус единогласно поддержал проект решения о создании в Сочи «Центра по обращению с животными без владельцев», который фактически должен стать первым муниципальным приютом для бездомных животных на территории Сочи и всего Краснодарского края. Таким образом сократится количество бродячих животных, жители и гости курорта будут ограждены от потенциальной опасности.

Планируется, что в штате Центра на постоянной основе будут работать специалисты в области ветеринарии - в их задачи будет входить осмотр, обработка животных от паразитов, вакцинация, стерилизация, а также постоперационный уход. Будет проводиться и работа по поиску хозяев потерявшихся питомцев.