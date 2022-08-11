Голая женщина после жесткой аварии на Кубани сбежала и бросила трехлетнего сына

Нетрезвая женщина протаранила отечественное авто. Фото: скриншот

В Краснодаре женщина за рулем автомобиля «Шкода» попала в ДТП и сбежала с места. Жуткая авария произошла на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Знаменского. Очевидцы и пострадавшие сейчас находятся в глубоком шоке.

- Вот эта дура ехала по встречке с ребенком. Посмотрите, вы посмотрите, в каком состоянии! Сейчас сидит, молится. Чуть не угробила своего ребенка и людей, - люди, которых женщина протаранила на полном ходу, едва сдерживаются от ненормативной лексики, обращаясь к этой странной гражданке.

Чтобы описать произошедшее, действительно, нужно тщательно и долго подбирать слова. Дело в том, что виновница аварии за рулем находилась абсолютно голой! А на заднем кресле сидел ее маленький, примерно лет трех, ребенок. Неизвестно, свидетелем каких еще сцен до аварии стал перепуганный малыш, но его обнаженная мама, совершенно не стесняясь большого количества людей, сразу же после аварии начала то ли молиться, то ли медитировать.

- Вот что наркотики творят! Наркота хорошая, да? Соли? – мужчина, который ехал позади женщины и видел момент ДТП, пытался достучаться до сознания девушки, но безрезультатно.

Состояние женщины действительно было похоже на наркотический дурман. Она долго не могла сообразить, что произошло, но, полежав на асфальте, пришла в себя и сбежала с места происшествия. К сожалению, нетрезвая мамаша совершенно не подумала о собственном ребенке. Сына она бросила в своей легковушке.

- В результате аварии травмы получили 3-летний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую увезли в больницу. Также водителю ВАЗа после осмотра было назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Успокаивать брошенного ребенка пришлось людям, в которых врезалась его непутевая мама. Сейчас полицейские разыскивают женщину. Ей грозит возбуждение уголовных дел сразу по нескольким статьям.